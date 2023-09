La serie de horror psicológico que paralizó a Netflix por tocar temas tabú, es considerada la mejor de su catálogo

Dentro de Netflix nos encontramos con todo tipo de producciones que son aptas para públicos diversos y en el caso de las personas más arriesgadas, encontramos títulos que resultan cautivadores debido a que plantean temas pocas veces abordados en el pasado, este es precisamente el caso de la serie que te recomendamos para este fin de semana, la cual ha cautivado a millones debido a su nivel de perturbación y a que toca temas tabú.

Se trata de Netflix "Ratched" un drama con matices de terror psicológico creado por Evan Romansky y desarrollado por Ryan Murphy, quien es conocido por su trabajo en series como "American Horror Story" y "Glee", además de que colaboró en la producción ejecutiva y la dirección de algunos episodios.

Es una serie no apta para menores de edad. Foto: Freepik

"Ratched" es una serie en Netflix que juega con tu mente

La serie está protagonizada por Sarah Paulson en el papel de la enfermera Mildred Ratched, un personaje inspirado en la enfermera Mildred Ratched de la novela y película "Alguien voló sobre el nido del cuco" (One Flew Over the Cuckoo's Nest). El elenco también incluye a Cynthia Nixon, Judy Davis, Sharon Stone, Finn Wittrock y otros.

"Ratched" es una precuela de la historia de la enfermera Ratched antes, en donde se explora los orígenes y la evolución del personaje y se centra en sus acciones y motivaciones mientras trabaja en un hospital psiquiátrico en California en la década de 1940. A medida que avanza la producción, se revelan secretos oscuros y perturbadores sobre el pasado de la protagonista.

¿Qué trastorno tiene Mildred Ratched?

La serie, donde su protagonista Mildred Ratched sufre trastorno de identidad disociativo, combina elementos de thriller psicológico, drama y horror, y explora temas como la locura, la moralidad y la lucha por el poder. La trama se desarrolla en un entorno sombrío y a menudo perturbador, típico del estilo de Ryan Murphy, además de que aborda diversos temas tabú, entre ellos la homosexualidad, el machismo, el abuso infantil y el trato inhumano

"Ratched" generó una variedad de opiniones entre los críticos y el público. Algunos elogiaron la actuación de Sarah Paulson y la estética visual de la serie, mientras que otros consideraron que la trama y la violencia gráfica eran excesivas, pues tiene escenas altamente perturbadoras, por lo que no se recomienda esta producción para menores de edad.

fal

SEGUIR LEYENDO:

Netflix tiene una paralizante película biográfica que te estremecerá de inicio a fin, no es apta para cardiacos

La vibrante película de acción en Netflix que ganó 163 millones de dólares y te hará entrar en un nuevo universo