Jessica Alba aplaude el talento de Cazzu con emotivo mensaje, así reaccionó la cantante

Cazzu gana fama y éxito en todo el mundo con su música, muestra de ello el reconocimiento que recibió de la actriz Jessica Alba a través de un mensaje compartido en redes sociales con el que reconoció su trabajo en la industria y aplaudió su talento. La cantante argentina no pudo contener la emoción y respondió conmovida, aunque tuvo un pequeño tropiezo con el que no dudó en bromear luego de que sus fans se lo hicieran saber.

La protagonista de “Los cuatro fantásticos” compartió en su cuenta de Instagram fotografías de Becky G, Kali Uchis, Ludmila y Cazzu aplaudiendo su talento y el trabajo que han hecho para abrir camino a otras mujeres en la industria. “Celebrando a algunas artistas latinas poderosas que están arrasando en el juego. Estos genios creativos no sólo están lanzando éxitos, sino que también están dando a conocer su nombre y dejando su propia marca única (…) Estas mujeres están presionando y respeto sus logros”.

Jessica Alba reconoce el talento de artistas latinas en la música. Foto: IG @jessicaalba

“A través de la música puedes transportarte a cualquier vibra que necesites, ya sea que estés buscando bailar, sentirte tranquila, emocionarte, relajarte o cualquier cosa intermedia, su música es capaz de igualar o cambiar cualquier estado de ánimo. Así que, por favor, sube el volumen, siente las vibraciones y escucha sus obras de arte ¡Y comparte conmigo tus artistas favoritos!”, continuó.

Reacción de Cazzu al mensaje de Jessica Alba

La intérprete de “Mucha data” se mostró emocionada por el mensaje de Jessica Alba y no dudó en responder a través de sus historias en Instagram, donde replicó la publicación con su foto que la actriz compartió. “Eres toda una leyenda. Gracias por tu amor, apoyo y estas hermosas palabras”, escribió Cazzu.

Cazzu se deja ver por primera vez tras convertirse en madre. Foto: IG @cazzu

La trapera argentina hizo lo mismo en los comentarios de la publicación que ganó más de 40 mil reacciones en tan sólo unas horas, aunque cometió un error con el que no dudó en bromear luego de que sus fans se lo hicieran saber. “Puse ‘suk’ en vez de ‘such’ y ninguno de ustedes me avisó, ¿que no saben que soy mamá de un bebé recién nacido?”, escribió la cantante junto a una postal con la que se deja ver por primera vez tras dar a luz.

