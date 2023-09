Gaby Mellado marca tendencia en traje de baño desde la playa

Gabriela Mellado mejor conocida como Gaby Mellado es una famosa actriz mexicana de series y telenovelas quien en su larga y exitosa trayectoria artística ha participado en varios proyectos como Sin miedo a la verdad, El vuelo de la Victoria, Lo imperdonable y La Desalmada. Nació el 14 de junio de 1992 en Orizaba, Veracruz y actualmente tiene una exitosa y ascendente carrera como actriz.

Con 16 años, Gaby hizo hace su debut en la telenovela En nombre del amor, de Carlos Moreno Laguillo. En 2010, participó en Zacatillo, un lugar en tu corazón, de Lucero Suárez Cabe resaltar que esta producción le haría ganar una nominación en los Premios TVyNovelas como actriz juvenil. Ese mismo año forma parte del cortometraje "Ensueño" dando vida a «Lu». A estas producciones les siguieron Triunfo del amor y Amorcito corazón, de Salvador Mejía y Lucero Suárez respectivamente. Por Amorcito corazón, obtuvo una nominación en los premios TVyNovelas. En 2013, fue parte de, Corazón indomable y marcó un ascenso en su labor.

Gaby Mellado posando. Fuente: Instagram

Con 21 años recién cumplidos, Gaby Mellado debutó en “En nombre del amor”, lo que la catapultó a la fama. Su trabajo y carisma lograron que conectara con el público y las ofertas de trabajo llegaran constantemente, pero esto la hizo entrar a una etapa de soberbia de la que logró salir sólo con el apoyo de su familia.

“Me iba muy bien, tenía personajes importantes, pero era joven e inmadura, se me subió a la cabeza y dejé de escuchar a la gente que me amaba. La soberbia me consumía hasta que un día me tocó caer fuerte, dejé de tener llamados. Eso me hizo aprender y entender que esta carrera es una montaña rusa que requiere de mucha humildad”, señaló Mellado.

Gaby Mellado posando. Fuente: Instagram

Con un traje de baño juvenil, Gaby Mellado paralizó la web

Además de su carrera actoral, Gaby ha podido crecer mucho en redes sociales. En su cuenta de Instagram supera sin problemas la barrera de los 357 mil seguidores que la acompañan y alientan a más, como paso en su reciente posteo, donde sentada de perfil con un bañador celeste, subió las temperaturas y logró más de 5 mil likes en su foto.

