Cine de Ficheras: Tras conquistar al público a lado de "Tin Tan", Rossy Mendoza preocupa a sus fans por su deteriorado estado de salud

Una de las actrices más queridas del Cine de Ficheras es Rossy Mendoza, quien previo a conquistar la pantalla grande, compartió escena en piezas teatrales con personajes de la talle de Tin Tan, los Hermanos Carrión y Jesús Martínez "Palillo", sin imaginar que años más tarde lograría plasmar su nombre en las películas mexicanas de los setentas y ochentas, consolidándose como un sex symbol de gran renombre.

Sin embargo, su carrera calló en picada luego de que fuera diagnosticada con cáncer de páncreas a finales de los noventas, época en la cual comenzó a disminuir su presencia en el cine y la televisión, para posteriormente regresar en 2016 al mundo del espectáculo a lado de Olga Breeskin, Lyn May, Wanda Seux y la Princesa Yamal, en el documental titulado "Bellas de noche", mismo que causó mucho furor en su momento y comenzó a alertar a sus fans, quienes notaron un cambio considerable en la apariencia de la vedette, posiblemente derivado de su deteriorado estado de salud.

A pesar de que hoy en día mantiene un perfil bajo, recientemente, Rossy Mendoza preocupó a sus seguidores al difundirse información en la que se señalaba que necesitaba donadores de sangre debido a que había sufrido una aparatosa caída que la hizo someterse a una operación, de la cual afortunadamente salió victoriosa, algo que no pudo dejar de atribuir a las oraciones de su público.

Por ello, en entrevista con Televisa Espectáculos, Rossy Mendoza decidió agradecer a las personas que se habían mantenido al pendiente de su estado de salud, llegando incluso a hacer los pícaros comentarios que siempre la han distinguido y que demostraron lo animada que se encontraba a pesar de la intervención quirúrgica.

"Gracias al público tan hermoso que se portan conmigo tan bonitos, me animan tanto que cada día me siento mejor, sí que sí. Ya los bikinis me están esperando", dijo entre risas Rossy Mendoza.