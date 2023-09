Sostente de la silla, no creerás cómo luce la actriz de 'Scream' y 'La familia Salinger' a sus 49 años

Una de las series familiares que más nos gustaba ver en las tardes de aquellos años noventa (y 2000) era La familia Salinguer (Party of Five). El programa cuenta la historia de cinco hermanos que viven muchas situaciones cómicas y dramáticas: peleas, reconciliaciones y situaciones que fácilmente nos identificaban. Habían muchos actores de renombre, pero una de ellos era Neve Campbell.

Neve Campbell en el papel de Julia que la llevó al estrellato. | Créditos: Archivo

La actriz canadiense es reconocida por su gran trabajo en los géneros de drama y terror, además de ser una de las "reinas del grito". Su primer protagónico fue la serie dramática canadiense Catwalk (1992-1994) y la película para televisión The Canterville Ghost (1996) que le valió un premio Family Film Awards a mejor actriz.

Ya en Estados Unidos, Neve Campbell interpretó el papel de Julia Salinger en la serie dramática para adolescentes de Fox Party of Five (1994-2000), donde compartió con Jennifer Love Hewitt, entre otros grandes actores. Ello le valió el reconocimiento como ídolo adolescente y una nominación al premio Teen Choice Awards a la mejor actriz de televisión.

En 1996, interpretó a Sidney Prescott en la película slasher Scream (1996) de Wes Craven, que surgió como un éxito comercial y de crítica, convirtiéndose en la película slasher más taquillera durante más de 20 años. Ahí obtuvo seguidores de culto.

Pero, Neve Campbell no solo es sinónimo de destreza en el séptimo arte, sino también de belleza y sensualidad. De hecho, apareció dos veces en la lista de las "50 personas más bellas" de la revista People.

Neve Campbell, Courteney Cox y Kevin Williamson, actores de 'Scream'. | Créditos: IG @nevecampbell

Neve Campbell actuando en 'Scream'. | Créditos: IG @nevecampbell

Neve Campbell también es modelo. Ha participado en distintas campañas. | Créditos: IG @nevecampbell

Sobre su posible regreso a 'Scream'

La actriz se ha referido a un posible regreso a la franquicia tras su ausencia por primera vez en Scream 6. A raíz de una disputa salarial con los productores y la estrella, que interpreta a la icónica Sidney Prescott, declaró anteriormente que la oferta de su contrato no "equivalía a su valía" para la serie.

"También es una cuestión de principios. Por mucho que me gusten los personajes que he interpretado y con los que he tenido una historia, el concepto de igualdad salarial también es muy importante para mí. (...) Todavía no hemos llegado a ese punto", acotó.

"Realmente creo que la oferta habría sido diferente si yo hubiera sido hombre. No puedo demostrarlo, pero es la sensación que tengo: la forma en que me trataron no fue genial. Me parece una falta de respeto, así que ¿en qué momento entra en juego el amor propio? Siempre tiene que estar ahí", añadió.

