VIDEO | Yailín “La Más Viral” presenta oficialmente a su hija, Cattleya, con tierna canción

Yailín “La Más Viral” se mantiene como blanco de la polémica desde que comenzó su romance con Anuel AA desde hace varios años, aunque todo indica que ha dejado atrás el escándalo por su divorcio y este domingo 24 de septiembre presentó de manera oficial a su hija, Cattleya, con el videoclip de su más reciente canción que también está dedicada a ella y con la que se aleja del género urbano para incursionar en la bachata.

La rapera dominicana dio de qué hablar en el pasado por su fugaz romance con Anuel AA y las supuestas indirectas a través de redes sociales a su ex, la cantante Karol G. Luego de ello, la ruptura con el intérprete de “La Jeepeta” y el nuevo romance con Tekashi 6ix9ine generó una discusión en Instagram que se intensificó cuando el cantante compartió una fotografía de la hija que tienen en común pese a que Yailín se habría negado a mostrar el rostro de la pequeña.

Yailín "La Más Viral" presenta a su hija. Captura de pantalla YouTube @YailinLaMasViralOficial

Tras la polémica, Yailín “La Más Viral” presentó de manera oficial a su hija, Cattleya, con el videoclip de su tema “Mía” lanzado este 24 de septiembre y que también está dedicado a la pequeña. “Que tú me llevas al cielo, tú me enredas en tu magia de amor (…) Bonita por fuera, bonita por dentro, eres hermosa, eres igual a mí”, se escucha en la canción con la que deja de lado el trap para debutar en la bachata.

Los comentarios no se hicieron esperar y seguidores de Yailín han señalado que la pequeña tiene un gran parecido con Anuel AA: “Es la doble de su padre”, “Un clon de su padre”, “Estos muchachitos, uno los lleva en el vientre nueve meses y se parece al papá”, “Un clon de Anuel, pero tiene muchos rasgos tuyos también”, “Igualita al papá” y “La misma estampa de mi primo Anuel”.

Polémica por video de Yailin “La Más viral”

Aunque la intérprete de “Chivirika” no ha confirmado de manera oficial su romance con Tekashi 6ix9ine e insisten en llamarse “colaboradores”, sus viajes y videos juntos han demostrado lo contrario. A esto se suman la imágenes de “Mía” en las que aparece el rapero junto a la bebé de la cantante, sin mencionar que fue el productor y editor del tema, tal y como se muestra en éste.

El rapero también se ha involucrado en la batalla que la expareja ha tenido por su hija, pues no dudó en defender a través de redes sociales a Yailin luego de que Anuel AA compartiera la imagen de la pequeña aún cuando la cantante deseaba mantener su rostro en el anonimato, hasta este momento.

“Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailín no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses: pañales, renta pa’ la casa, leche, ropa.. pa’l mundo. Puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco, eres una rata, la definición. Por eso tienes solamente una foto del hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes”, se lee en el mensaje.

Tekashi 6ix9ine junto a Cattleya, hija de Yailin y Anuel AA. Foto: Captura de pantalla YouTube @YailinLaMasViralOficial

