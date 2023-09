FOTOS: Jungkook de BTS no podrá despedir a Suga y preocupa al ARMY por su aspecto cansado

Recientemente, el cantante surcoreano Jeon Jungkook, mejor conocido como Jungkook de BTS, preocupó a sus fans tras mostrarse sumamente cansado en el aeropuerto de Incheon en la capital de Corea del Sur, pues afirman que necesita descansar luego de todo el trabajo que ha realizado en los últimos meses. A su vez, se percataron de que sus ojos estaban muy cerrados y rojos, por lo que esperan pueda dormir debidamente.

Sin embargo, llamó la atención que pese a su estado se mostró muy amable con sus seguidores y la prensa, ya que saludó a todos como pudo, aunque duró poco, ya que inmediatamente se marchó del lugar, pues afirman que aún tiene una gran agenda que cumplir en Estados Unidos.

¿Por qué Jungkook está tan cansado?

El "Golden Maknae" de BTS tiene una serie de actividades que realizar en Estados Unidos, por lo que no podrá despedir a su compañero Suga, quien se enlistará en día 22 de septiembre al servicio militar. A su vez, no podrá reunirse con sus compañeros, quienes seguramente irán a desearle suerte antes de su ingreso.

Entre los pendientes más próximos de Jungkook se encuentra el Global Citizen Festival que se realizará este 23 de septiembre en la ciudad de Nueva York, donde planea ofrecer una increíble presentación ante miles de asistentes. Más tarde, regresaría a Corea del Sur, por lo que continuará trabajando arduamente por unos días y no tendrá descanso.

¿Jungkook se despidió de Suga?

Luego de que Jungkook se despidió de sus seguidores coreanos para viajar a Nueva York, muchos se mostraron preocupados al percatarse de que no regresará a su país natal antes de que su compañero Suga ingrese al servicio militar obligatorio, así que tienen la esperanza de que hayan podido despedirse.

Sin embargo, no hay pruebas de que el maknae de BTS haya estado con su compañero, por lo que probablemente no pudo decirle "adios" antes de viajar a los Estados Unidos. Ante esto, el ARMY, nombre de su fandom, creen que por esta razón estaba tan agotado y se le vio con los ojos hinchados. "Probablemente le afecto lo de Yoongi y por eso parece que lloró y durmió poco", "Pobre Jungkook está cansado es una lástima que no pueda asistir al enlistamiento de Suga", "Pobre Jungkook, está entre cansado y triste", fueron algunas reacciones en redes.

