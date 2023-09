¿Manelyk se unirá a Rica, Famosa, Latina?, esto es lo que sabemos al respecto

Hablar de Manelyk González es inmediatamente pensar en realities show, no por nada es considerada como la reina de este tipo de programas pues en cada uno de los proyectos que participa todos son un éxito.

Debido a lo anterior y a su exitosa participación en “Los 50”, fanáticos de Mane le han propuesto que piense en la posibilidad de ser parte de “Rica Famosa Latina”, polémico reality show en donde ha participado Niurka Marcos, sin embargo, “La pajarita” como es conocida reveló que esto no sería un buen proyecto para ella.

Fue durante una transmisión en vivo que Manelyk reveló lo difícil que fue participar en “Los 50”, sin embargo, asegura que fue un gran proyecto en el que conoció a grandes personas y con quienes tiene hermosos recuerdos.

Debido a lo anterior es que sus fanáticos le dieron a conocer los nuevos realities shows que están por estrenarse, en los cuales les gustaría verla participar, uno de ellos es la nueva temporada de “Rica Famosa Latina”, polémico reality en donde han llegado a fuertes golpes las participantes.

Tras leer que la quieren ver en “Rica Famosa Latina”, mane explicó que no tiene intención en participar en este reality pues no quiere verse involucrada nuevamente en peleas y polémicas tal y como lo hizo en Acapulco Shore hace 11 años.

“Siento que si están muy cucus las viejas que entran ahí, miren pasa algo, cuando tu te juntas…siento que las viejas que entran ahí están al mil al mil, muy arriba, muy peleonas, todas quieren ser las protagonistas,…si yo me me meto a Rica Famosa Latina y me junto con pura loca ¿qué creen que va a pasar?, obvio se me va a deschabetar”, comenzó a explicar Mane

Y es que, Mane sabe perfectamente que es una mujer de armas tomar, por lo que si la provocan no va a pasar mucho tiempo para que responda de la manera en que lo hacía en Acapulco Shore en donde se agarró a golpes con varias de sus compañeras, por lo que cree que aunque el público estaría muy entretenido, esto sería un retroceso para ella, pues ya ha madurado en ese sentido.

“...me voy a volver loca y voy a ser la Manelyk de hace 11 años, peleonera, grosera, altanera porque eso nunca se va a quitar porque así soy, sí que lo he controlado, he madurado, pero siento que no me beneficiaría mucho… pro que a parte yo no me dejo, si me hacen algo yo me defiendo, si me pegan, pego y yo no me voy a dejar, para ustedes estaría divertido, para mi no”