¡Dejó atrás las borracheras!, este integrante de Acapulco Shore debutó en la MMA y recibió una brutal golpiza

Sin duda alguna, uno de los realities shows más polémicos a lo largo de la historia de la televisión en nuestro país es Acapulco Shore, de donde han salido algunas personalidades como Manelyk, Karime, Potro y Jawy por por mencionar algunos.

Aunque juraron que todos serían amigos hasta la eternidad, las cosas han cambiado mucho para ellos, pues no solo ya no son amigos, sino que ninguno ya es parte del polémico reality show que los llevó a la fama, cada uno ha seguido con su carrera en solitario, Jawy recientemente sorprendió a su público pues dejó atrás las borracheras para dedicarse cien por ciento al deporte pues ahora es un peleador profesional.

¿Cómo le fue a Jawy en su debut en Combate Global?

Así como lo lees, Jawy al igual que su exnovia Manelyk ha dejado atrás Acapulco Shore y ahora está enfocado en realizar una carrera enfocada en el deporte por lo que lleva varios meses entrenando muy duro para ser uno de los mejores en las Artes Marciales Mixtas (MMA por sus siglas en inglés).

Fue este pasado fin de semana cuando Luis Alejandro Méndez, nombre de pila de Jawy que debutó en Combate Global y aunque tenía toda la actitud de que en su primer pelea saliera victorioso, no lo logró pues recibió una brutal golpiza por parte de su oponente de origen colombiano.

Jawy se siente orgulloso de su participación

Foto: IG @jawymendez_oficial

En redes sociales ya circulan muchos videos de cómo fue el desempeño del polémico Jawy en esta pelea en contra de John “The Samurai” Rodríguez, y aunque en su primer round, Méndez demostró que sabía lo que hacía pues logró safarse de un intento de palanca por lo que ambos competidores siguieron en la pelea, ambos con golpes certeros.

Al comenzar el segundo round, Jawy ya estaba muy cansado esto facilitó a su oponente a llevarlo una vez más al piso y aunque el ex de Manelyk no se rindió e hizo todo lo posible por seguir adelante con la pelea e incluso seguía lanzando golpes al colombiano, el polémico ex integrante de Acapulco Shore comenzó a sangrar mucho de la nariz.

Lo anterior resultó benéfico para el colombiano, por lo que ya no soltó a Jawy en ningún momento, esto llevó a que el referí de la pelea tomará la decisión de terminar el combate pues Jawy podría haber resultado con lesiones mayores.

Fue así como Jawy no pudo consagrarse ganador en su debut en las MMA, sin embargo, esta derrota no lo tomó a mal el influencer pues sabe que debe seguir preparándose para lograr su objetivo en esta rama del deporte.

Esta dispuesto a seguir entrenando para lograr su objetivo

Foto: IG @jawymendez_oficial

Pese a que Jawy está orgulloso de lo que logró en la jaula, usuarios de redes creen que no fue suficiente para enfrentarse a un profesional, incluso algunos le recuerdan sus peleas en Acapulco Shore en donde siempre salía victorioso y es que aseguran que no es lo mismo una pelea de borrachera a una profesional, otros más recordaron el incidente que tuvo con Dania Méndez.