David Zonana y Fernando Cuautle desean hacer cine sin miedo

La frase la realidad supera la ficción nunca fue más cierta cuando se trata de la película “Heroico”, la cual narra el hostigamiento físico y psicológico al que se enfrentan los jóvenes que entran al ejército, ya sea por gusto o en busca de una mejor calidad de vida, sin imaginar que una vez adentro les espera un infierno.

Un tema del que poco se habla, pero que para el director y guionista David Zonana es importante discutir, porque considera que esta violencia que se vive dentro de esta institución está relacionada con la difícil situación actual del país, por lo que denunció que han recibido amenazas para evitar la difusión del filme.

“Filmarla no fue un problema el Eficine funciona de una forma sana, el comité encargado es gente de la misma industria y permite que se hagan este tipo de cosas, sin embargo, sí hay indicios de censura y mensajes de amenazas, pero para eso lo estamos visibilizando, esto nos protege a nosotros y uno no hace cine con miedo, si lo tuviéramos no hubiéramos participado. Ahora no nos queda más que luchar para que se vea”, dijo el cineasta.