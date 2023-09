El fuerte motivo por el que Carlos Villagrán “Kiko” no acompañó a su hija a sus quimioterapias

El pasado 14 de septiembre Vanesa Villagrán dio a conocer en sus redes sociales que finalmente venció al cáncer luego de una intensa lucha de casi cuatro meses y si bien todo fue felicidad hace apenas unas horas realizó una publicación que puso en el ojo del huracán a su padre, Carlos Villagrán, pues exhibió que el entrañable “Kiko” no la acompañó a sus quimioterapias y aunque explicó los motivos, esto no libró al actor de “El Chavo del 8” de recibir algunas críticas.

Como se dijo antes, esta publicación de Vanesa Villagrán fue realizada a través de su perfil oficial de Instagram donde mostró una foto de la cálida bienvenida que su “Papeeto Boneeto” le dio cuando regresó de su última quimioterapia y fue aquí donde señaló que el emblemático actor de “El Chavo del 8” no la acompañó debido a que “siente horrible verla conectada”, por lo que era su madre, Gache Rivera, quien se encargaba de estar con ella en estos complicados momentos.

Carlos Villagrán no asistió a la última quimioterapia de su hija. Foto: IG: vaviriva

Es importante señalar que Vanesa Villagrán no realizó su publicación a manera de reproche, sino todo lo contrario pues les agradeció a sus padres por su apoyo y amor incondicional en todo momento, no obstante, como se dijo antes, el hecho de no haber acompañado a su hija a sus quimioterapias puso a “Kiko” en el centro de las críticas pues algunos internautas lo tacharon de ser “egoísta” pues consideran que debió estar junto a su hija en todo momento y brindarle el apoyo moral que necesitaba y por otro lado, los seguidores del actor señalaron que lo importante es que la hija del actor ya se encuentra libre de cáncer.

“En esta última quimioterapia, mi papá, Carlos Villagrán “Kiko”, no me acompañó porque me dijo que no quería verme conectada (entendible porque siente horrible) entonces cuando llegamos, mi mamá Gache Rivera y yo así fue el emotivo encuentro. Nunca voy a cansarme de agradecer todas las atenciones y apoyo de mis padres, es un amor total e incondicional y único, que, si antes valoraba, ahora se multiplicó”, escribió Vanessa Villagrán.

Carlos Villagrán ha acompañado a su hija durante toda su enfermedad. Foto: IG: vaviriva

Hasta el momento, Carlos Villagrán no ha emitido ninguna declaración respecto a las críticas que se llevó por no acompañar a su hija a sus quimioterapias, no obstante, sí utilizó sus redes sociales para celebrar que su heredera y representante le ganó la batalla al cáncer, lo cual, sin lugar a dudas, es un gran alivio para toda la familia Villagrán Rivera.

Vanesa Villagrán muestra las secuelas del cáncer

La hija de “Kiko” fue diagnosticada con cáncer de mama a principios del pasado mes de junio y desde entonces se sometió a dos cirugías de las que no ha ofrecido muchos detalles, además, como bien se sabe tuvo que someterse a una serie de quimioterapias para poder eliminar el cáncer de su cuerpo, sin embargo, dicho tratamiento le dejó secuelas en su cuerpo pues además de perder peso también sufrió la caída de todo su cabello, no obstante, la también modelo de OnlyFans ha asegurado que el haber perdido su cabellera no era tan relevante y hasta presumió en redes sociales cómo es que se ve actualmente.

Vanesa Villagrán se ha mantenido positiva pese a la adversidad. Foto: IG: vaviriva

“El cáncer ya no está, mi cabello tampoco, feliz de estar sana y feliz con muchos looks, con muchas ganas de vivir, así luzco actualmente” escribió Vanessa Villagrán para acompañar un breve video que publicó en Instagram donde presumió feliz su apariencia actual.

