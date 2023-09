Desde la playa, la ex de Luis Miguel demuestra cómo llevar un traje de baño de 2 piezas en el final del verano

Mientras el mundo sigue pendiente de todo lo que está sucediendo con Luis Miguel y su gira mundial, su relación sentimental con la diseñadora Paloma Cuevas también es motivo de noticias. En cada una de estos países, el artista es acompañado por su nueva novia y es por ello que los paparazis están pendientes de todos los movimientos que los enamorados realizan. Sin embargo, en el pasado hubo varias mujeres que supieron flecharlo y con este nuevo auge de El Sol de México sus nombres vuelven a ser escuchados.

Entre las mujeres que supieron conquistar el corazón de Luismi se encuentra la modelo y nutrióloga argentina Mercedes Villador con quien la relación se habría extendido entre el 2019 y mediados del 2022. La bella sudamericana, acumula en las redes sociales más de 68,6 mil seguidores que destacan su hermosura y su gran sentido de la moda.

Mercedes Villador posando. Fuente: Instagram

No es alocado afirmar que Villador se encuentra entre las mujeres más hermosas no solo de su país, sino de todo el mundo. Actualmente, tiene 42 años de edad, y desde que el artista inició su gira de conciertos 2023, se ha vuelto de mucho interés para la prensa.

Enfundada en un bañador, Mercedes Villador paralizó la web

Recientemente, fiel a su estilo, Mercedes Villador se llevó todas las miradas con un nuevo posteo en su cuenta de Instagram. La modelo aparece posando con un traje de baño de dos partes de dos partes, en color negro que demostró por qué es considerada una de las mujeres más bellas de todas.

Mercedes Villador posando. Fuente: Instagram

Con este look veraniego, Mercedes Villador dejo a la vista su cuerpo juvenil, con un abdomen de hierro, curvas codiciadas y una silueta como no hay muchas en el mundo. No por nada, Luis Miguel puso sus ojos en ella.

