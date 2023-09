¡Como Belinda! fanáticos de Nodal también lo llevan tatuado en la piel

Sin duda alguna, Belinda es considerada no solo una gran cantante y actriz sino una de las mujeres más bellas del mundo, no por nada ha hecho que más de uno de sus ex amores la lleven plasmada en la piel, sin embargo, no solo las exparejas de la rubia lo han hecho sino también sus fanáticos quienes han encontrado esta forma de expresión un modo de llamar la atención de su artista favorito.

Y es que Belinda no es la única que ha logrado que fanáticos se la tatúen en la piel, pues también su ex prometido, Christian Nodal ha presumido en redes sociales como algunos de sus fanáticos lo llevan plasmado en la piel.

Foto: @alvin_gallardo

Nodal quedó asombrado con el tatuaje de su fanático

¿Cuál es el tatuaje que emocionó a Nodal?

En redes sociales, circula un video en el que se puede apreciar como Nodal se emociona al ver el tatuaje de unos de sus más fieles seguidores, pues éste aprovechó un breve encuentro que tuvo con su cantante favorito para enseñarle el tatuaje que se hizo en su honor.

Se trata de Alvin Gallardo un fanático de Nodal de origen Chileno quien no dudó en asistir a la presentación del sonorense en aquel país para hacerle saber lo mucho que respeta, y ama su música.

Alvin mostró a Nodal su tatuaje

Foto: @alvin_gallardo

Sin embargo, Alvin reveló que ese tatuaje aún no estaba completo pues si bien mostró a Nodal su rostro tatuado en su piel, el joven chileno pidió al intérprete de regional mexicano que lo ayudará a completar ese diseño pues le hacía falta su autógrafo.

Al ver el tatuaje de su fiel seguidor, Nodal quedó impactado al saberse tan admirado y querido por su público chileno, por lo que no dudó en complacer a Alvin, así que tomó un plumón pusó la frase: “Te amo por siempre” y a un lado su firma.

Ante esto, el joven no dudó en inmediatamente ir a terminar con esa obra de arte en su piel, así que fue con su tatuador a que plasmara para siempre las letras de Nodal, días después compartió el resultado y éste fue impactante.

Foto: @alvin_gallardo

Este fue el resultado del tatuaje completo

Nodal y Cazzu se convirtieron en padres

Por otra parte, Nodal se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, pues no solo es amado por sus fanáticos y se encuentra disfrutando de las miles del éxito de su más reciente producción musical sino que también el cantante hace cuatro días dio la bienvenida a su primogénita.

Fue a través de redes sociales en donde él y Cazzu compartieron la foto de su hija recién nacida, con esta imagen los cantantes anunciaron que ya estaba con ellos su hija.

Y aunque Nodal y Cazzu solo han compartido fotos de las manos o pies de la pequeña, en redes sociales se ha viralizado un video en el que supuestamente se muestra a la pequeña bebé, sin embargo, aunque algunos usuarios aseguran se trata de la hija de Nodal y Cazzu, otros más creen que se trata de otra bebé o de la creación de inteligencia artificial.

