La serie de Netflix que une a Belinda y Christian Nodal a pesar de su ruptura

A pesar de que Christian Nodal y Belinda terminaron hace más de un año su relación, los fans siguen recordando su noviazgo, pues hay cosas que los unen a pesar de su ruptura, como por ejemplo, esta serie de Netflix que se ha ubicado en los principales puestos de popularidad de la plataforma. Y es que ambos se han mostrado como verdaderos admiradores de la historia, que primero comenzó como un popular anime.

El nombre de los cantantes volvió a tomar relevancia después de que el intérprete de "Botella tras botella" anunciara el nacimiento de su primera hija, la cual es producto de su relación con Cazzu. A pesar de que muchos celebraron la llegada de su tan deseada primogénita, algunos usuarios de redes sociales trajeron el nombre de Belinda entre las tendencias, debido a que recordaron que antes de su compromiso con la argentina, el ídolo de regional mexicano tuvo un noviazgo con la también actriz.

Esta es la serie de Netflix que une a Nodal y Belinda

Durante su relación, Nodal y Belinda dejaron ver que a pesar de tener personalidades muy diferentes, compartían los mismos gustos, sobre todo en series de televisión y animes, una de ellas es One Pice, historia que ahora tiene un live action en Netflix, el cual resultó todo un éxito, pues se encuentra en el puesto número 2 del Top 10 de lo más visto dentro del catálogo de la popular plataforma de streaming.

Recientemente, la protagonista de "Bienvenidos a Edén" demostró que es una fiel seguidora de la serie, pues compartió una foto en su cuenta de Instagram, en la que dejó de lado los reveladores looks, para presumir una playera con la imagen del personaje de Monkey D. Luffy, protagonista de la historia. "Héroe? No, somos piratas!! El más valiente no es el que gana más batallas, sino el que realmente se enfrenta a sus miedos", escribió en la descripción la cantante.

En tanto, Nodal fue elegido por Netflix para hacer unos videos especiales para promocionar la nueva serie de One Pice. En los clips, el cantante platicó sobre por qué le gusta tanto esta historia y lo más arriesgado que ha hecho, como por ejemplo, tatuarse la cicatriz del personaje de Zoro, el cual es su personaje favorito, por lo que se animó a hacer un cosplay, o disfraz, cumpliendo así una de sus más grandes ilusiones.

