Andrea Legarreta habla del escándalo de Mónica Noguera y su ex, Erik Rubín: "está muy duro y cruel"

La conductora más famosa del "programa Hoy", Andrea Legarreta concedió una entrevista en la que habló sobre los conductores del programa de espectáculos "Chisme No Like", los encargados de compartir la información que relaciona sentimentalmente a su exesposo, Erik Rubín, con la conductora, Mónica Noguera.

Fue hace una semana cuando los periodistas Elisa Beristain y Javier Ceriani, conductores de "Chisme No Like", aseguraron que Mónica Noguera fue la tercera en discordia en la relación entre Andrea Legarreta y Erik Rubín. Los tres señalados desmintieron de manera contundente la información.

¿Andrea Legarreta demandará a "Chisme No Like"?

En una entrevista compartida por el programa de espectáculos "Sale El Sol", Andrea Legarreta fue cuestionada sobre si procederá legalmente contra los conductores de "Chisme No Like". La conductora del "programa Hoy" dijo que no quería hablar sobre ese tema, pero en los siguientes días habría señales.

"No voy a hondar en el tema, pero cuando suceda habrá señales", respondió.

Por otra parte la también protagonista de la obra de teatro "Vaselina" dijo que no está de acuerdo cuando surgen comentarios con "maldad" hacía su persona o la gente cercana a su vida, pues dañan las historias y a las familias. Aseguró que los rumores que han surgido son muy crueles.

"No conecto con la maldad, inventar cosas y dañar historias, familias, está muy duro y muy cruel", señaló.

Finalmente la conductora del "programa Hoy" dijo que no descarta darse una segunda oportunidad en el amor con Erik Rubín. Recordó que siguen teniendo una gran relación y el amor que construyeron por más de 20 años sigue más presente que nunca.

¿Por qué terminaron Andrea Legarreta y Erik Rubín?

Fue en febrero de este año cuando el mundo del espectáculo y el entretenimiento quedaron en completo asombro después de que Andrea Legarreta y Erik Rubín, uno de los matrimonios más estables en la industria, confirmaran su separación tras 20 años de relación sentimental.

En un breve comunicado la pareja dijo que su amor se había transformado y estaban comenzado una nueva etapa. Los involucrados pidieron no caer en especulaciones y exigieron respeto por el proceso que están viviendo desde hace varios meses.

