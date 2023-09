En bikini rojo y vestido de red, Marlene Favela revienta la red con su look para despedir el verano

Vaya sensación la que causó la tarde de este sábado 16 de septiembre la actriz Marlene Favela, pues con motivo de los festejos patrios se sumó a la larga lista de famosas en llevar el look más cautivador de la temporada, por supuesto, dejando su sello personal. Y es que mientras ayer lució un traje típico que recupera la cultura mexicana, para el fin de semana no sólo quiso demostrar su amor por México, sino también despedirse de los últimos días del verano.

Para la ocasión, Marlene Favela se lució con un look playero en el que combinó un coqueto bikini rojo y un vestido de red en el que las transparencias revelan una figura torneada por el ejercicio, algo que le ha ganado envidias a la actriz. De esta forma se coronó como la sensación del fin de semana y además terminó de demostrar que si del mundo de la moda se trata ella sabe mejor que nadie cómo lucirse, y para estar en tendencia llevó los colores de moda, es decir, los patrios, a sus vacaciones en la playa.

Durante el verano ella llevó los mejores looks. (Foto: IG @marlenefavela)

FOTO: Marlene Favela cautiva en icónico bikini rojo

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió una nueva foto en la que únicamente escribió "TE AMO MÉXICO!!!!

VIVA"; sin embargo, lo que logró fue presumir su estilo impecable y coronarse como una verdadera fashionista, en esta ocasión con un atuendo playero digno de admirar. Y es que además de llevar los colores de la bandera que siempre son básicos para armar looks durante septiembre, se lució moderna, en tendencia, femenina y empoderada.

Para ello llevó un coqueto traje de baño de dos piezas en el que llama la atención un imponente color rojo pasión que sin duda puede resaltar el bronceado y para darle su toque personal, Marlene Favela apostó por un diseño que recupera un toque moderno con un top en escote "V" y corte triangular, además de cintas que le dan un toque muy sensual a la imagen entera. Por otro lado, para la parte inferior del bikini, un tiro alto combinado con el estilo brasileño reventaron las tendencias de la temporada.

Como durante el verano los estampados fueron la sensación dentro del mundo de la moda, Marlene Favela no dudó en llevar uno muy discreto en su bañador de do piezas, pero este resulta muy discreto gracias al efecto de la red de su vestido, mismo con el que terminó de lucirse como una experta en moda.

Así conquistó la red. (Foto: IG @marlenefavela)

De acuerdo con la actriz de "El Señor de los Cielos", para dejar a la vista el bikini, pero a vez lucir una imagen más cómoda y relajada los vestidos de crochet son indispensables, aunque en su caso el tejido recupera la forma de la red. En cuanto al diseño no sólo brillan las aberturas que dejan a la vista la piel, sino también un cuello redondo y una confección sin mangas para mantener la frescura.

Finalmente, en su cátedra de moda la famosa de 46 años llevó el estilo patrio en un look playero al no sólo llevar el color rojo en sus prendas, sino también el verde y el blanco en los accesorios, pues un bolso y unas sandalias le dieron los últimos detalles de sofisticación a la imagen. Por supuesto, sus fans no tardaron en reaccionar a su publicación con likes y comentarios en los que aplauden su belleza y estilo.