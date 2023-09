Él es el famoso que aseguran está salvando a La Isla del hundimiento en rating y por el que todos ven el programa

Por muchas temporadas “La Isla”, fue uno de los reality shows de TV Azteca más famosos de la televisión mexicana, pero tal parece que este 2023 no tuvo el mismo auge que en años anteriores, pues aseguran está bajo en rating y se dice que los espectadores no están muy conformes con algunos detalles.

Otra de las cosas que se han dado a conocer en redes sociales es que la persona que está salvando al programa de caer es César Doroteo, un popular personaje que se hizo famoso en redes sociales y que ahora está en “La Isla: Desafío Turquía”, el influencer quien es reconocido por formar parte de la mancuerna en YouTube “Pepe y Teo” ya está dando de qué hablar en el reality show.

¿Quién es César Doroteo?

Es un influencer que pertenece a la comunidad LGBTQ+, su contenido está enfocado a temas informativos y de comedia, además se sabe que César Doroteo tienen 34 años y empezó en redes sociales junto a su amigo Ricardo Peralta, juntos llevaron al éxito el canal “Pepe y Teo” y en la actualidad además de seguir con sus proyectos en dueto también brillan por separado.

El creador de contenido ha llamado mucho la atención de las personas que ven “La Isla: Desafío Turquía” y aseguran que es la única estrella y por quien diario prenden su televisor o aparato electrónico, ya que es el que genera contenido, pues se ha visto que tiene un carácter fuerte y no se deja de sus demás compañeros, incluso si son parte de su propio equipo “Los Intensos”.

¿Dónde ver La Isla: Desafío Turquía?

Esta nueva temporada del programa que dio inicio el 28 de agosto por Tv Azteca, se transmite a las 20:00 horas, en cada una de las emisiones se dan a conocer los diversos retos que tienen los participantes para lograr llegar una semana más con bien y para ganarse algunas comodidades dentro de la contienda.

Pero no todo ha sido bueno dentro de esta nueva temporada, ya que los televidentes tienen algunas críticas para la producción, lo primero que hicieron énfasis en redes sociales es que el programa perdió su identidad ya que no fue grabado en una Isla, además que preservaron los nombres de “Playa alta”, “Playa media” y “Playa baja” para los lugares en donde descansan los contrincantes, pero ninguna corresponde a lo que ofrecen, ya que no están cerca del mar.

