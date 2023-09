Así reacciona Poncho Herrera al exitoso tour de RBD ¿se arrepiente de no estar?

Alfonso Herrera reaccionó al éxito que ha tenido Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann, con el reencuentro de RBD, pues durante su tour han llenado los estadios más importantes de ciudades de Estados Unidos, Colombia, Brasil y México. El actor decidió no ser parte de este importante proyecto, por lo que muchos de sus fanáticos se preguntan si ahora se arrepiente de no haber estado junto a sus ex compañeros.

Este fin de semana se realizó la entrega de los premios Ariel, en donde el actor fue uno de los invitados a la gala, por lo que al desfilar por la alfombra roja se dio un tiempo para hablar con la prensa y no pudo evitar los cuestionamientos sobre qué piensa del trabajo de sus ex compañeros durante la gira "Soy Rebelde Tour", la cual está teniendo mucho éxito en las primeras ciudades en donde se ha presentado.

Poncho Herrera fue el único integrante de RBD que no participó en el reencuentro Foto: Televisa

Poncho Herrera reacciona al éxito de RBD

El el actor que interpretó a "Miguel Arango" en la telenovela "Rebelde" se dijo feliz por el recibimiento que han tenido sus ex compañeros, pues están presentándose en recintos importantes y el público los está aclamando. "Yo estoy feliz por ellos, porque lo están haciendo increíble. Es un éxito y seguirá siendo un éxito, y me da mucha alegría todo lo que están logrando, todos los espacios están llenando, es algo fantástico", destacó el histrión, que al parecer está satisfecho con seguir su carrera en el cine.

Sobre las recientes polémicas que han surgido en medio de la gira, como las declaraciones de Anahí acerca de sus problemas de desorden alimenticio, así como el traje de charro rosa que usó Christian Chávez que generó críticas, Poncho Herrera aseguró que desconocía todos estos escándalos, sin embargo, pidió que se enfocaran en las cosas positivas que estaban haciendo sus compañeros de RBD, pues destacó que seguramente todos los integrantes están felices de volver a estar en los escenarios.

"Yo estoy seguro de que Anahí, Dulce, Maite, Christian y Christopher, están en la misma. Lo importante creo que es enfocarse en lo positivo, en la alegría, enfocarse en todo lo bueno, al final de cuentas están haciendo felices a muchas personas, y se hablará de muchas cosas", destacó el protagonista de "¡Qué viva México!", que demostró el apoyo a sus amigos, ya que a pesar de no estar en el tour junto a ellos, les manda palabras de aliento.

Poncho Herrera fue el único integrante de RBD que no se sumó a la gira del reencuentro, ya que prefirió seguir con su carrera como actor de cine y series de televisión, en la cual ha tenido mucho éxito. El histrión, de 40 años, ha contado su experiencia como parte del grupo de pop, y aunque ha dicho que fue impresionante tener tanta relevancia a nivel internacional, también ha denunciado que a pesar del trabajo extenuante, no recibieron un pago justo.

SIGUE LEYENDO:

Alfonso Herrera: el conmovedor mensaje que le dedicó a RBD y a sus excompañeros por su regreso a los escenarios

Christian Chávez ondea bandera de México con los colores LGBT y le llueven críticas, podría pagar una costosa multa