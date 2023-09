Vanessa Claudio dice adiós a la maternidad, reveló que no quiere tener hijos: "no me quita el sueño"

La guapa conductora de televisión, Vanessa Claudio se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que confesó que no planea convertirse en mamá, dejando en completo shock a todos sus seguidores.

Fue durante una entrevista con el programa "Venga La Alegría" en donde la modelo se sinceró ante las cámaras al revelar que ya no tiene planes de convertirse en mamá, recordando que en los siguientes días cumplirá 40 años de edad y comenzará una nueva etapa de su vida.

Durante la transmisión del pasado jueves 31 de agosto, el matutino "Venga La Alegría" compartió una entrevista con Vanessa Claudio, una de las modelos y conductoras de televisión más famosas en nuestro país gracias al excelente trabajo que ha realizado durante varios años en "Al Extremo".

Sin guardarse nada, la talentosa modelo dijo que este 2023 cambiará de piso al llegar a los 40 años de edad. Este es el principal motivo por el que puso fin a una posible "maternidad", pero dijo que afortunadamente se siente tranquila por su decisión.

"Cambio de piso. Es un barco que zarpo y se fue. No es algo que me quite el sueño, contó.