BTS podría reunir a todos sus miembros para dar un concierto, esto es lo que se sabe

BTS, la banda de chicos más popular y exitosa en el mundo podría reunirse para ofrecer un concierto en un importante evento de su país natal, pues el gobierno de Corea del Sur busca que los siete miembros se presenten en el Jamboree K-Pop de este año luego de este se tuvo que cancelar por el mal clima.

Sin embargo, los seguidores de la agrupación, quienes son conocidos como ARMY, no están muy contentos con dicha propuesta, pues aseguran que la boyband no debería participar en asuntos políticos del país, ya que no es su obligación. Además, dos de los miembros, Jin y J-Hope se encuentran cumpliendo con su servicio militar.

Gobierno de Corea del Sur solicita a BTS

De acuerdo con medios locales, el pasado 8 de agosto Sung Iljong, miembro del partido People Power, había abogado por BTS a través de la cooperación del Ministerio de Defensa debido a que algunos miembros están cumpliendo con su servicio militar, pues la agrupación de K-Pop es reconocida a nivel mundial y su participación limpiaría la mala reputación del evento cultural y musical

Sin embargo, esto molestó mucho a los fans de BTS, ya que no están de acuerdo en que involucren a Jin, Jimin, J-Hope, Jungkook, Suga, RM y V en problemas políticos. Además, existen muchos otros grupos que podrían aparecer en el Jamboree K-Pop.

¿BTS participará en el Jamboree K-Pop?

Pese a que los Bangtan Boys fueron solicitados por la comunidad política de Corea del Sur para recuperar el prestigio nacional luego de la mala organización que ha tenido el Jamboree K-Pop de este año, lo cierto es que la agencia de la boyband se ha negado a que los chicos participan en esto. En un reciente comunicado, se dio a conocer que Hybe no aceptó que BTS formará parte del reparto del evento que se realizará este viernes 11 de agosto debido a que sería un retroceso para la democracia del país.

Además, el ARMY, nombre del fandom de BTS, se negó rotundamente a que Jin y J-Hope, quienes se encuentran haciendo su servicio militar, salieran de su labor solamente para cumplir los caprichos del gobierno. De hecho, acusaron a los políticos de usar a la banda de K-Pop para sus beneficios.

