Así reaccionó Shakira el día que descubrió los celulares con cámara: "¿Toma fotos y también graba video?"

El mundo como hoy lo conoces está lleno de millones de teléfonos celulares y redes sociales. Pero, hace dos décadas o poco más era un poco distinto. Hoy en día casi cualquier persona tiene, por lo menos, un teléfono celular y usarlo en la escuela o trabajo. Y, como bien sabes, todos estos tienen una cámara con la que tomas fotos y grabas videos, algo que es lo más normal del mundo.

Pero, hubo un tiempo no tan lejano aún donde las cámaras de teléfono no existían y, si acaso, los primeros modelos de teléfono eran sólo para llamadas y mandar mensajes de texto. Pues este paso de una cosa a otra le pasó a millones de seres humanos a finales de los años 90 y principios del 2000. Una de esas personas es Shakira, quien a pesar de ser famosa y multimillonaria a inicios de este siglo no tenía un teléfono con cámara, es más, ni siquiera los conocía.

Así, sorprendida de qué era ese artefacto y reflexiva de inmediato de que pudiera servir para que un paparazzi la cazara con algún galán famoso como ahora lo tiene en Lewis Hamilton, Shakira se enfrentó por vez primera a la tecnología más recurrente de hoy en día.

En la era de las cámaras digitales en cada mano, sólo existe una foto de Shakira y Lewis Hamilton juntos. Foto: Especial

Shakira conoce los teléfonos con cámara

Este video data del año 2002, época en que Shakira editó su tercer álbum de estudio y primero en bilingüe bajo el título "Laundry Service" (conocido como "Servicio de lavandería" en Hispanoamérica y en España). De este disco realizó una extensa promoción que le llevó por varios países, incluyendo Asia. Fue ahí donde coincidió con Katsuya Kobayashi, periodista que le entrevistó y mostró el futuro a Shakira.

Fue ahí donde la periodista sacó su teléfono celular de última generación en ese entonces y sorprendió a la cantante, quien desconocía que en ese entonces ya se fabricaban teléfonos con cámara para tomar fotos, algo inusual en esos años. Cabe recordar que a finales de los años 90 sólo había teléfonos sin cámara y años después, los primeros apenas tenían cámaras externas que se vendían por separado y eran de apenas 1 megapixel de resolución.

Además, los fabricantes más avanzados de esa época eran las marcas chinas y japonesas. Por esta razón, fue que en Asia ya tenían estos teléfonos y en el continente americano no.

"¿Eso es una cámara? tienes que mostrarme", fue con lo que comenzó la curiosidad de Shakira.

Tras la primera sorpresa, vinieron las demás en cascada.

"No te lo puedo creer, es espectacular ¿Dónde consigo uno de estos?", cuestionó la cantante entre asombro y risas.

Shakira teme a los paparazzis y se lleva otra gran sorpresa

En ese instante el pequeño aparato tenía absorta a Shakira, quien no podía entender que un teléfono celular tuviera cámara para fotos. Fue ahí que cuestionó su procedencia y lanzó una premonición.

"¿Esto no funciona en América, cierto? gracias a dios, sino imagina a todos los paparazzis (tomando fotos)"

Para culminar y luego de que otra mujer de su staff mencionara que ese teléfono bien podía ser una herramienta peligrosa en su uso, fue que Shakira se enteró que además de fotos también tomaba video, algo que llevó su sorpresa a otro nivel.

