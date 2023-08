En minishort y medias de red, Tábata Jalil conquista la red con su look más arriesgado

¡Vaya revuelo el que causó Tábata Jalil este sábado!, pues la bella conductora apareció en redes con un dramático cambio de look con el que se coronó como la más bella y la que no tiene miedo de experimentar con su estilo, en esta ocasión olvidándose de los toques románticos y femeninos que siempre luce para llevar su outfit más arriesgado y bajo la tendencia gótica. De esta manera dejó en claro que todo le favorece y que siempre va a dejar boquiabiertos a sus fans.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la famosa de 44 años apostó por renovar su estilo con dos de las tendencias preferidas del momento, el minishort con efecto cromado o metalizado, además de unas impactantes medias de red que hacen de las piernas las grandes protagonistas de la imagen. Como era de esperarse, la conductora se robó todos los reflectores y en cuestión de minutos acumuló miles de me gustas y halagos en la plataforma de Meta.

Así impuso moda este fin de semana. (Foto: IG @tabatajaliloficial)

Tábata Jalil demuestra que el minishort y las medias de red son la dupla del otoño

"Cada uno de nosotros sabe con que alimentar su alma, abrazos de Luz y besos sabor uva", fue el mensaje con el que Tábata Jalil acompañó su icónica sesión de fotos en la que posó desde las bodegas de TV Azteca y rodeada de cajas negras con material listo para usar. Para la ocasión, la conductora de "Venga La Alegría" apostó por unos coquetos shorts con efecto metalizado, la tendencia del momento, en color azul rey con los que se lució como fahionista.

Esta ajustada prenda llamó la atención por ser muy corta, aunque la también actriz dio con el truco ideal para crear un balance juvenil y así elevar el outfit, ya que agregó un par de medias negras y de red con las que las piernas resaltan como nunca con un efecto kilométrico y que además da esa imagen relajada gracias a unos botines negros. En esta nueva era de Tábata Jalil para derrochar estilo, también dejó en claro que todo lo anterior es indispensable para conseguir una estética gótica.

Las botas con medias son un must have del otoño. (Foto: IG @tabatajaliloficial)

Al llevar su look más arriesgado y que será tendencia este otoño, la famosa no dudó en combinar las prendas anteriores con un top de cuello halter y que deja los brazos y el abdomen a la vista. Para esta pieza la clave está en la textura y es por ello que no sorprende que el encaje y las transparencias se hagan presentes; cabe destacar que se tratan de dos de las apuestas más chic de este 2023.

Finalmente, para concluir su lección de moda, Tábata Jalil se decidió a dar el toque que balancea lo gótico con lo rockero con pulseras de cuero y cadenas de distintos tamaños. ¿Le robarías el estilo? No olvides que para conseguir la imagen perfecta también es imprescindible un maquillaje de ojos con sombras oscuras y un labial negro.