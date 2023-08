Muere Mark Margolis, actor de "Breaking Bad" y "Better Call Saul"

Mark Margolis, el actor que le dio vida a Héctor Salamanca en "Breaking Bad" y "Better Call Saul", murió este jueves a los 83 años en el Hospital Mt. Sinai de Nueva York, confirmó la familia del actor, quien destacó que harán los servicios funerarios y un memorial en privado. En tanto, en redes sociales los fanáticos de las famosas series han expresado sus condolencias y recordaron su trabajo en la pantalla chica.

La mañana de este viernes, Hollywood Reporter publicó una nota en la que su hijo Morgan Margolis confirmó que el actor falleció la noche anterior después de presentar una breve enfermedad, de la cual no dio detalles. De acuerdo al informe que dio la fuente antes mencionada, la celebridad estuvo acompañado por su esposa Jacqueline y su hijo en sus últimos momentos.

Mark Margolis interpretó a Héctor Salamanca en "Breaking Bad" Foto: Facebook Mark Margolis

“Era único en su especie. No volveremos a ver a alguien como él. Fue un cliente preciado y un amigo de toda la vida. Tuve la suerte de conocerlo”, expresó Robert Kolker, representante del artista desde 2007, quien se unió a la pena que atraviesa la familia del histrión, la cual decidió realizar los servicios y un memorial de forma privada y pidió que en vez de enviarles flores, realicen donativos a la Fundación de Investigación de Diabetes Juvenil.

¿Quién era Mark Margolis?

El actor fue reconocido como Héctor Salamanca en las series de "Breaking Bad" y "Better Call Saul", un villano que aunque estaba sentado en su silla de ruedas aterrorizó con sus malévolos planes a la audiencia. Gracias a este personaje Margolis estuvo nominado a un premio Emmy, sin embargo, el histrión tuvo una larga carrera que fue marcada por papeles en varias películas de renombre y en series de televisión.

El nacido en Filadelfia, Pensilvania, participó en 1984 en la película "Scarface", también conocida como "Cara Cortada" y protagonizada por Al Pacino; en 1994, apareció en "Ace Ventura: Pet Detective"; y también en diversos proyectos del director Darren Aronofsky como "Pi", en 1998: "Requiem for a Dream", en 2000, "The Wrestler", en 2008, "Black Swan", en 2010, y "Noah", en 2014.

A pesar de que era muy conocido en la industria, su fama resurgió con el personaje de "Breaking Bad", ya que interpretó a un sicario mexicano que solo podía comunicarse con gestos y mediante una campanita, sin embargo, esto no fue pretexto par que fuera determinante en uno de los capítulos más recordados de la serie, cuando se venga del narcotraficante Gus Frings en 'Face Off'. Debido a que se convirtió en uno de los favortios del público, apareció en la secuela de la historia "Better Call Saul".