Examiga de Luis Miguel relata los momentos de terror que vivió junto al cantante en un accidente de avión

En medio del revuelo por su regreso a los escenarios luego de varios años de ausencia, han surgido nuevas historias sobre la vida de Luis Miguel que tanto mantiene en hermetismo. Como la de la modelo Victoria D'Apice, quien tuvo una relación cercana con el cantante y recordó los momentos de terror que vivió junto a él y sus hermanos, Alejandro y Sergio Basteri, por un accidente de avión mientras se trasladaban a Acapulco.

Este jueves 3 de agosto arrancó la tan esperada gira de Luis Miguel con un concierto en Argentina, lugar donde la periodista de espectáculos Addis Tuñón entrevistó a la Victoria D'Apice. La modelo participó en el videoclip de la canción "Suave" y tuvieron una buena amistad por varios años, incluso, sería padrino en su boda con su exmánager, Alfredo Gatica, algo que marcaría el final de su relación.

D’Apice relató que fue durante un vuelo a Acapulco cuando los sacudió una fuerte turbulencia: “No sé bien qué pasó, pero empezamos a escuchar gritos, empezamos a bajar muy forzosamente, había un clima espantoso, le decían al piloto que no podía aterrizar, que no estaba habilitada la pista y el tipo intentaba igual, lo hizo tres veces, subíamos y bajábamos muy abruptamente”.

“Lloramos, estaba el Doc., estaba Sergito, el hermano chiquito, bueno ahora ya no es chiquito, que tiraba agua bendita y tiraba angelitos, porque era muy zen, y yo no sé si estaba en una película de terror de Luis Miguel o en la vida real, yo estaba con Alfredo y le decía ‘yo no me quiero morir”, añadió en entrevista para “De primera mano”.

Luis Miguel le pidió que no se casara

El intérprete de "La Incondicional" también ha dado de qué hablar por sus múltiples romances y las pocas relaciones que marcaron su vida personal, aunque entre ellas no se ha mencionado a Victoria D'Apice todo indica que "El Sol" estaría enamorado de ella ya que tras el accidente de avión le pidió que no se casara y el rechazo de ella significó el fin de su amistad.

Luis Miguel habría estado enamorado de Victoria D'Apice. Foto: IG @launicavictoria

“Nosotros nos peleábamos porque él me desafió a que no me casaba, esa es la verdad, esa fue la frase. Es real. Lamentablemente no había testigos. Estábamos solos, él y yo, jugando al tenis en su casa de Acapulco y me dijo 'No, no te casas’”, dijo la modelo hace varios años para el programa “Hay que ver” y lo recordó en su reciente entrevista.

“En un momento se lo comento, porque era el plan que teníamos, y además él era el padrino… Discutimos, fue una especie de toreo, tiró la raqueta, yo también, nos peleamos”, indicó que tras la intensa discusión Luis Miguel no acudió a la boda. Tras su divorcio con Alfredo Gatica la modelo mantuvo contacto con Alejandro Basteri.

Victoria D'Apice participó en el videoclip de "Suave". Foto: IG @launicavictoria

