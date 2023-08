Sandra de La Vega impone tendencia con el traje de baño de 2 piezas más chic del verano

Sandra de la Vega se ha convertido en toda una influencer y es que cada vez que sube una imagen a las redes sociales se convierte en viral en solo minutos. La esposa del jugador de futbol, Andrés Guardado, llevan juntos 11 años y ambos conforman que son una de las parejas más estables del ambiente futbolístico.

Instagram es el lugar donde mejores imágenes de la empresaria mexicana se pueden ver. Es que en poco tiempo ya cuenta con 290 mil seguidores de varias partes del planeta donde les suele mostrar sola, con su esposo, Andrés y también con sus hijos. La empresaria también suele publicar algunas frases motivacionales junto con sus fotografías.

Sandra de la Vega en familia. Fuente: Instagram @sandradlv

Con una bikini dos colores, Sandra de la Vega sacude Instagram

Sandra de la Vega presume su figura con un traje de baño en color negro y blanco en la red social de la camarita. Según el posteo que hizo la influencer estaría mirando hacia el mar sobre una playa de arena blanca. Varios seguidores llenaron de likes y de comentarios elogiosos la publicación.

La publicación de Instagram hecha por Sandra muestra que la combinación en una bikini es muy importante ya que no puedes elegir cualquier color cuando lo piensas en dos partes. Es por eso que al usar el negro y blanco, no solo dejas ver muy bien tu cuerpo sino que puedes resaltar ese bronceado que has buscado todo el verano.

Sandra de la Vega. Fuente: Instagram @sandradlv

Sandra de la Vega no solo se la pasa en la playa todo el día, también es la presidenta de la Fundación Andrés Guardado. Vale mencionar que es una asociación civil que recauda fondos para que centros e instituciones de asistencia social puedan operar. La mexicana, de ojos azules y cabellera rubia, enamora a sus seguidores de las redes sociales con su inigualable belleza y simpatía.

