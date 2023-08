¿Te acuerdas de Celina de Rebelde? Así luce la amiga de Mía tras drástico cambio físico

Rebelde marcó una época a toda una generación. La exitosa serie de televisión siempre estará en los corazones de sus fans, que recuerdan no sólo a los integrantes de RBD, sino también a quienes formaron parte del elenco de la novela. ¿Recuerdas a Celina Ferrer, la mejor amiga de Mía Colucci? Su cambio te sorprenderá.

La gira del 'Soy Rebelde Tour' de la banda RBD ha revivido pasiones y recuerdos. Entre una de las tantas historias que tiene, quizá la más impactante es la de Celina, que ahora luce una infartante figura.

Su nombre es Estefanía Villarreal, pero el público la recuerda más como Celina Ferrer o la mejor amiga de Mía Colucci. Estando siempre en el grupo de la escuela, ganó protagonismo sin ser una de las principales. Pero ahora, varios años después, tuvo un drástico cambio en su físico, pues llegó a perder más de 20 kilos.

¿Quién es Estefanía Villarreal: Celina en Rebelde?

Publicando las fotografías en sus redes sociales, el cambio es realmente evidente e impactante, dejando sorprendido a sus seguidores. Pocos esperaban la gran transformación que tuvo la actriz mexicana.

Cerca de llegar al millón de seguidores en Instagram, Estefanía Villarreal publicó un reflexivo mensaje en una de sus fotos que tiene más interacciones. Colocándola en inglés, la actriz acompañó la instantánea con el mensaje: "Let your dreams, be your wings" ("Deja que tus sueños sean tus alas", en castellano).

La actriz también reveló cómo es que se dio este gran cambio. Todo empezó en el 2021. Estefanía Villarreal mencionó que, desde aquella época, ha mantenido una vida más saludable con un estilo riguroso en alimentación, deporte y paz mental.

Incluso, comentó que en un momento de su vida llegó a perder hasta 20 kilos. No por vanidad ni tratando de encajar en estereotipos. La actriz mexicana reveló que su principal motivación fue su vida y adecuarse a un régimen que la mantenga más saludable.

