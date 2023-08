Luis Miguel: revelan el verdadero diagnóstico de "El Sol de México" tras ser hospitalizado

Después de que se diera a conocer que Luis Miguel fue hospitalizado en Chile previo a comenzar su serie de conciertos, recientemente se actualizó sobre su estado de salud y se reveló el verdadero diagnóstico por el que tuvo que acudir al médico. Además, según una periodista de ese país, "El Sol de México" no tienen planeado posponer o cancelar alguno de sus shows, hasta el momento, por lo que continuará con su gira por América Latina.

En medio de los rumores sobre su estado de salud, la periodista chilena Cecilia Gutiérrez aseguró que el intérprete de "La incondicional" ha estado acudiendo a la clínica Las Condes, ubicada en la Región Metropolitana. De acuerdo al reporte de la comunicadora, desde el fin de semana el artista, de 53 años, acudió al doctor porque se sentía mal, pues presentaba "dolor de cuerpo, dolor de garganta y fiebre", asimismo, su novia Paloma Cuevas tuvo los mismos síntomas.

Luis Miguel está asistiendo al médico en Chile por problemas de salud IG @ceci.gutierrez

¿Cuál es el diagnóstico de Luis Miguel tras ser hospitalizado en Chile?

En sus historias de Instagram, la informante destacó que este miércoles 23 de agosto, Luis Miguel volvió a la clínica a un chequeo y que fue diagnosticado con bronquitis. Esta enfermedad es una inflamación del revestimiento de los conductos bronquiales, los cuales transportan el aire dentro y fuera de los pulmones. Este padecimiento suele ser producido por una infección respiratoria, como son los resfriados.

"Ahí (en el hospital) fue sometido a un escáner de tórax. Lo llamativo es que no sólo él estaba resfriado o en este estado febril, también su pareja (Paloma Cuevas). Ellos fueron juntos a la clínica (...). El diagnóstico que finalmente él tiene es de bronquitis", afirmó Gutiérrez, quien añadió que el cantante de "Hasta que me olvides" está recibiendo un tratamiento de corticoides, unas hormonas del grupo de los esteroides, "que le permiten cantar".

"No solo estaba con esta bronquitis que la arrastraba desde Argentina, (...) además él y Paloma no estaban bien porque aseguraron en la clínica que en el hotel en el que se hospedaron habían limpiado con un líquido que les había provocado una reacción. Entonces, eso además los tenía mal a los dos, él más que ella", agregó la periodista, quien finalmente explicó que la productora no ha manifestado intensiones de cancelar los conciertos y que Luis Miguel los ha hecho a pesar de presentar tos en el escenario.

En tanto, el equipo de "El Sol de México" no ha hecho comentarios sobre el estado de salud del cantante confirmando o negando la información, sin embargo, en su cuenta de Instagram compartió un video de cómo han sido sus últimos shows, dejando claro que se encuentra bien y que continuará con su tour 2023. Hasta el momento, "Luismi" continúa deleitando al público con sus mejores éxitos, demostrando que está en uno de sus mejores momentos.

SIGUE LEYENDO:

Luis Miguel: video inédito muestra sus problemas de salud arriba del escenario, fans se preocupan