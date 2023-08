Zendaya y todas las veces que ha conquistado la red con sus looks

Zendaya es una de las actrices de Hollywood más importantes del momento, no solo porque es protagonista de "Euphoria", sino porque también es in ícono de la moda para los jóvenes debido a que tiene mucho estilo y elegancia a la hora de pasar por una alfombra roja. La artista ha mostrado algunos de sus looks en redes sociales, por lo que ha conquistado a sus millones de seguidores con sus atuendos que van desde lo más formal, hasta lo atrevido e innovador.

La protagonista de "Spider-Man: sin camino a casa" suele compartir en sus redes sociales como Instagram sus atuendos icónicos, ya sea los que utiliza en alguna alfombra roja de una premiación o bien durante el estreno de sus películas. Asimismo, también muestra su trabajo en las portadas de las revistas de moda más importantes dentro de la industria, por lo que ha podido demostrar su versatilidad a la hora de vestir, pues entre su guarda ropa se encuentran piezas clásicas, pero también arriesgadas.

Zendaya es una joven ícono de la moda Foto: Archivo

Los looks de Zendaya que rompieron la red

A pesar de que siempre ha llamado la atención debido a su gusto por la moda, cuando rompió la red fue cuando posó con un vestido de princesa para el Met Gala del 2019, una pieza que llamó la atención debido a que cambiaba de color y se volvía fosforescente al pasarle una especie de humo. Desde ese momento, los expertos en la alta costura no quitaron los ojos de la joven actriz, quien además de ser una promesa en la actuación, lo es en al fashionismo.

La actriz fue lo más comentando durante el Met Gala del 2019 IG @zendaya

La actriz luce cortes clásicos IG @zendaya

A partir de ese momento, la actriz nunca ha defraudado, ya que tiene un estilo muy particular, en la que combina la elegancia con la sensualidad. Cuando elige un vestido largo, regularmente opta por prendas ajustadas que definan su curvilínea silueta, como aquellas con cola de sirena que remarcan la cintura, mientras que la caída comienza a crecer la la falda. Sin embargo, también se le ha visto con los clásicos vestidos de princesa en tipo "A" y faldas abultadas.

Asimismo, la actriz, que en los próximos años cumplirá 27 años, también ha mostrado looks innovadores, ya sea para eventos importantes o en portadas de revista. Zendaya presume su silueta en atrevidos outfits en los que combina las trasparencias y las aberturas, dejando ver que se puede lucir formal, con este tipo de piezas que la hacen deslumbrar en redes sociales, en donde gana millones de "likes" y cientos de comentarios por parte de sus 184 millones de seguidores en la plataforma de Meta.

La joven presume su silueta de sirena IG @zendaya

Luce combinaciones arriesgadas IG @zendaya

Debido a que la actriz es un referente de estilo para las jóvenes de su edad, varias firmas de moda la han convocado para ser su imagen, entre ellas destacan: Lancômem, Valentino y Louis Vuitton, por mencionar algunas de las más lujosas. Zendaya viste los diseños más exclusivos de los expertos en alta costura y deslumbra con su belleza y estilo en la red, por lo que es considerada una de las jóvenes promesas de la industria.

Las transparencias son unas de sus favoritas IG @zendaya