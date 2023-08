'Ahsoka': ¿por qué este personaje es muy importante para Star Wars?

Los fans de Star Wars acaban de cumplir su más grande sueño con el estreno de la serie ‘Ahsoka’. La nueva producción de Disney+, creada por Dave Filoni y protagonizada por Rosario Dawson, ha causado gran entusiasmo sobre la ingeniosa Jedi cuyo origen se remonta a la animación.

Esta nueva serie ha generado muchas preguntas entre los seguidores de La Guerra de las Galaxias. Una de ellas es si este personaje es sumamente importante en la franquicia, como para volver a ver todas las películas y series de Star Wars y así disfrutar a fondo de esta historia.

En esta nota, te vamos a contar por qué Ahsoka Tano es sumamente importante para el universo de Star Wars.

1. Fue aprendiz de Anakin Skywalker

Ahsoka Tano apareció por primera vez en la serie animada “Clone Wars”, cuando se convirtió en la padawan de Anakin Skywalker, con quien formó una fuerte conexión antes de que se convirtiera en Darth Vader.

2. Conoce a Luke skywalker

Ahsoka y Luke Skywalker vivían en el mismo periodo, pero no se sabe con certeza en qué momento se conocieron. Lo más probable es que sí hayan coincidido en varias situaciones, ya que ambos conocen a miembros de los Rebeldes y además eran cercanos a Yoda y Obi-Wan Kenobi.

Una de las teorías que se maneja entre los fans es que los Fantasmas de la Fuerza de estos Maestros Jedi le hayan dicho a Luke que se acercará a Ahsoka y así comenzó la amistad entre ellos.

3. Participó en la guerra contra el Imperio como parte de la Rebelión

En "Star Wars Rebels", Ahsoka se reencuentra con Anakin, quien ahora se ha convertido en Darth Vader. La Jedi se convierte en una figura clave en la formación de la Rebelión contra el Imperio Galáctico.

4. Es una de las pocas que ha sobrevivido a un duelo con Darth Vader

Luego de la ejecución de la Orden 66, Ahsoka estaba convencida de que su maestro había muerto. Sin embargo, en un viaje al planeta Malachor, se enteró que ahora era Darth Vader.

El enfrentamiento entre ellos fue intenso y cargado de emociones. Durante la batalla, Ahsoka le dejó una cicatriz en el rostro a su maestro. La jedi estaba a punto de morir cuando intervino Ezra Bridger, quien la rescató desde el “mundo entre mundos”, un salón que entrelaza el tiempo y el espacio.

5. Le dio instrucciones a Mando para que lleve a Grogu con un Jedi

En The Mandalorian vemos que Din Djarin acudió con Ahsoka para ver si ella se podía encargar del entrenamiento de Grogu, pero ella lo envió a un lugar donde el pequeño podía llamar a otros Jedi, lo que eventualmente llevó al épico momento donde Luke Skywalker apareció para acabar con el grupo de Dark Troopers y llevarse a Grogu.

La serie de 'Ahsoka' de Disney+ empezará a entrelazar todo lo que hemos visto en producciones anteriores y va a combinar elementos de las precuelas originales de Star Wars, The Mandalorian y El libro de Boba Fett. Además, incorporará elementos de cómics como Tales of the Jedi, expandiendo aún más el universo de esta querida franquicia.