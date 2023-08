Productora de Hoy asegura que no volverá a invitar a Edwin Luna ni a su esposa Kimberly al matutino

Fue hace unas semanas que Edwin Luna, Kim Flores y Alma Cero volvieron a protagonizar una tremenda polémica, esto luego que el cantante y su esposa de origen guatemalteco cancelaran su participación de último momento en el programa Hoy, esto por que su ex pareja también fue invitada.

Luego que Edwin Luna y Kim Flores salieron a pedirle a Alma Cero que “ya los soltara” como si se hubiera tratado de un plan de la actriz, ésta lo tomó de la mejor manera y no le presto importancia, sin embargo, la productora de la emisión matutina Andrea Rodríguez ya dio su postura al respecto y aseguró que el cantante y su esposa ya no son bien recibidos en el programa.

¿Qué dijo Andrea Rodríguez sobre el desplante de Edwin Luna?

A varios días de que Edwin Luna dejó plantada a la producción de Hoy, Andrea Rodríguez habló al respecto y aunque dijo que le daba “mucha flojera” hacerlo, pues la productora ya no quiere darle tanta importancia a este evento, sí dejó claro que además que ella no planeó nada, también dijo ya no son bienvenidos en Hoy Luna y Flores.

De acuerdo con Andrea Rodríguez, ella no se había percatado de que Alma Cero y la polémica pareja se podrían encontrar incluso a la hora de armar la escaleta pensó en ponerlas a competir en una dinámica, sin embargo, alguien cercana a ella le recordó que había problemas entre los tres, por lo que inmediatamente la productora se contactó con la gente que envía el talento de las telenovelas.

Luego de lo anterior, lo único que pudo hacer es cambiar los horarios en que los invitados estaban, esto para evitar que se cruzaran, por lo que dejó claro que nunca quiso crear polémica, pues de haberlo querido hacer lo planea a la perfección pues ella es una gran productora y lo hubiera logrado, pero no fue así.

“Tú sabes que, cuando alguien quiere ver moros con tranchetes, los ve. En ningún momento hubo cero intención, si lo hubiera querido hacer, lo hago bien, porque soy buena productora”, dijo Andrea Rodríguez

Se sabe que Edwin Luna es gran amigo no solo de Andrea Escalona con quien grabó un tema hace algunos años, sino de la familia Rodríguez en general, sin embargo, la productora de Hoy está muy enojada pues para ella lo más importante es su trabajo.

Debido a lo anterior es que se le cuestionó a la productora de Hoy si es que volverá a invitar en alguna ocasión al líder de “La Trakalosa de Monterrey”, ante esto, Andrea Rodríguez asegura que ya no lo hará.

“Por el momento, no, me dejó colgado 22 minutos y al público, yo respeto mucho esa cajita, quiero mucho a Edwin… pero esa parte de llegar y no respetar mi cajita (la televisión), cualquier persona que no la respeta o que no respeta el programa hoy, ahí sí no”, dijo Andrea Rodríguez

Finalmente, la productora de Hoy aseguró que las cosas hubieran sido diferentes si el cantante le hubiera llamado para explicarle la situación pero éste prefirió no hacerlo y crear una polémica donde no la había

