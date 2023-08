Ex de Miguel Bosé revela cómo están sus hijos tras ser amordazados durante el asalto: "Espero que no tengan secuelas"

Después de que Miguel Bosé confirmara que sufrió un robo a mano armada en su casa, su expareja Nacho Palau reveló que ya pudo hablar con sus hijos, Diego y Tadeo, quienes también fueron víctimas de este suceso. El artista destacó que espera que los menores no tengan secuelas después de que fueran amordazados durante el asalto que vivieron durante este fin de semana en su vivienda ubicada en México.

La mañana de este lunes 21 de agosto, el cantante de "Morena mía" publicó un comunicado en el que dio a conocer que la noche anterior 10 sujetos armados entraron a su lujosa residencia en el fraccionamiento Rancho San Francisco, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México. En aquel momento, él se encontraba con los mellizos de 12 años, por lo que también fueron "encañonados", junto al personal de la casa, por alrededor de dos horas.

Miguel Bosé indicó que estaba con sus hijos durante el asalto IG @miguelbose

“Nos asaltaron, nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas. Se llevaron todo, coche incluido, todo muy estudiado y milimetrado, para hacerlo corto, estamos todos bien, mis hijos se portaron como dos valientes admirables”, colocó en sus declaraciones el artista, de 67 años, quien residía en México desde hace algunos años en aquella lujosa mansión con un valor aproximado de 60 millones de pesos, según algunos reportes.

¿Cómo están los hijos de Miguel Bosé tras ser amordazados?

Tras darse a conocer la noticia, Nacho Palau, ex pareja del cantante y padre de los niños, indicó que él también se enteró por los medios de comunicación del incidente, por lo que inmediatamente se comunicó con los pequeños, quienes le manifestaron que se encuentran bien. “No sabía nada de lo sucedido. Me enteré por la prensa. He hablado con Miguel y con mis hijos. Ha sido un gran susto pero están todos bien”.

El artista no dio más detalles sobre el caso debido a que se encuentra en investigación por las autoridades mexicanas, sin embargo, apuntó que espera que sus hijos no tengan secuelas por el evento traumático que vivieron en su propia casa. “Agradezco el interés, pero es cosa en la que no me quiero meter. Los nanos están bien, Miguel está bien y ya está. No tengo más que decir. Espero que no tengan secuelas”, apuntó Palau.

Miguel Bosé vive con los mellizos Diego y Tadeo, y Nacho con Ivo y Telmo IG @nachopalau

Nacho Palau y Miguel Bosé tuvieron una relación por más de 25 años. La pareja nunca hizo público su romance, sin embargo, juntos criaron a sus cuatro hijos del cantante de "Amante bandido": Ivo, Telmo, Diego y Tadeo. En 2018, se dio a conocer que el intérprete había terminado con Nacho después de varios años de estar unidos y formar una familia, al mismo tiempo comenzaron una batalla legal para que el intérprete reconociera a Ivo y Telmo, como suyos, sin embargo, el artista plástico perdió la disputa y los pequeños viven separados de sus hermanos.