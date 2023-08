Dua Lipa cumple 28 años: los 5 outfits más coquetos con los que la cantante ha brillado en Instagram

Este martes 22 de agosto, Dua Lipa se encuentra de manteles largos debido a que se encuentra celebrando su cumpleaños número 28 y para unirnos a las celebraciones en esta ocasión haremos un breve recorrido por su exitosa carrera dentro de la industria del espectáculo, además, también hablaremos sobre su desarrollado sentido de la moda y te presentaremos los 5 outfits m��s coquetos y espectaculares con los que ha brillado en plataformas digitales.

Dua Lipa nació el 22 de agosto de 1995 en Westminster, Londres, es la primogénita de una pareja de refugiados albano-kosovares y hasta donde se sabe, el gusto por la música lo heredó de su padre, Dukagjin Lipa, quien antes de huir de su país lideraba una banda de rock, por lo que sus primeras influenciar fueron artistas de este género.

Dua Lipa es considerada como una de las mujeres más bellas de la farándula internacional. Foto: IG: dualipa

Según ha contado en distintas entrevistas la propia Dua Lipa, pese a que tenía interés en el canto desde niña, no pudo desarrollarse dentro de este rubro porque no la consideraban talentosa donde pedía oportunidades y más tarde regresó a Kosovo con su familia donde si bien se sentía sumamente cómoda y segura, no encontró la manera de darle vuelo al canto, por lo que terminó regresando a Londres, donde de manera paralela a su formación artística también tuvo diversos trabajos pues se sabe que fue modelo y hasta camarera.

Ante la falta de oportunidades dentro de la industria musical, Dua Lipa utilizó los recursos digitales para abrirse paso por sí misma y fue así como comenzó a brillar en YouTube con sus interpretaciones de diversos éxitos pop y gracias a estas rústicas producciones logró atraer la atención de Ben Mawson de Warner Bros., empresa con la que firmó un contrato en 2015 y comenzó a ser desarrollada como una estrella pop, pues en ese momento no habían surgido nuevos talentos femeninos.

Dua Lipa es considerada como todo un gurú de la moda. Foto: IG: dualipa

Pese a ver lanzado distintos temas con anterioridad y haber obtenido cierta fama en Londres, fue hasta octubre de 2015 cuando su carrera adquirió relevancia mundial y esto lo consiguió gracias al sencillo de “Be the one” y desde entonces no ha dejado de hacer otra cosa más que acumular éxitos hasta llegar al punto de ser considerada como una de las máximas figuras del género pop en la actualidad.

Dua Lipa derrocha estilo con cada look que utiliza. Foto: IG: dualipa

Cabe mencionar que, la influencia de Dua Lipa dentro de la cultura pop ha ido más allá de la música pues debido a que es sumamente activista en distintos rubros su opinión dentro de la política, el feminismo, racismo, las desigualdades sociales y hasta sobre el aborto ha generado distintos movimientos, además, también ha logrado conseguir que su figura tenga peso dentro de la industria de la moda, donde es considerada como un auténtico referente del buen vestir pues marca tendencia con cada outfit que utiliza.

Dua Lipa provoca cientos de suspiros con cada publicación que realiza en plataformas digitales. Foto: IG: dualipa

En cuanto al plano personal, Dua Lipa solía ser muy abierta con lo que ocurría en su vida personal, sin embargo, cuando adquirió mayor fama fue víctima de un intenso acoso cibernético, por lo que optó por reducir su actividad en plataformas digitales, no obstante, pese a esta medida, sigue siento todo un fenómeno pues tan solo en Instagram tiene cerca de 90 millones de seguidores, a quienes ocasionalmente les comparte parte de su día a día.

Dua Lipa posee una de las figuras más envidiables de la farándula. Foto: IG: dualipa

Respecto al plano amoroso, Dua Lipa sostiene una relación desde hace algunos meses con el director de cine francés, Romain Gavras y aunque ninguno de los dos ha tratado de esconder su romance, lo cierto es que son muy discretos con su vida amorosa, por lo que se desconocen los detalles de su relación.

