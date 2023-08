Así fue la respuesta de Jungkook de BTS tras las acusaciones de plagio por "Seven"

El cantante surcoreano Jeon Jungkook, conocido simplemente como Jungkook de BTS, ha enamorado a sus fans con su trabajo solista, pues hasta el momento su canción "Seven" ha logrado posicionarse dentro de las más escuchadas en las plataformas. Sin embargo, recientemente fue acusado de plagio, por lo que ha recibido toda clase de comentarios en las redes sociales.

Por su parte, sus fans, conocidos como ARMY, se han lanzado a defenderlo, pues aseguran que "Seven" no es una copia y existen muchas canciones que tienen un ritmo parecido. Por su parte, la agencia Big Hit Music lanzó un comunicado donde explican que el sencillo solista de Kookie no es un plagio como se ha mencionado.

(Créditos: Facebook / BIG HIT)

¿Qué dijo Jungkook de BTS tras las acusaciones de plagio?

Pese a que Jungkook de BTS suele realizar transmisiones en vivo con frecuencia, sus seguidores se han percatado de que ha pasado una semana desde su última conexión, por lo que creen que las acusaciones de plagio son el motivo y sería la forma en qué responde a estos rumores. De hecho, están seguros de que no se conectará hasta que se aclare el asunto de "Seven".

Mientras tanto, la agencia del cantante de K-Pop, Big Hit Music, lanzó un comunicado donde explicó que el sencillo del "Golden Maknae" fue una creación de cinco compositores extranjeros que no tienen nada que ver con el compositor de la canción “Time of mask” de Fin.K.L., la cual fue estrenada hace 24 años atrás. "Son afirmaciones unilaterales que no cumplen ningún criterio como la similitud sustancial y los principios para determinar el plagio”, puntualizó.

(Créditos: Facebook / BIG HIT)

¿Cuál es la canción que supuestamente Jungkook de BTS plagió?

Hace unos días, un medio de comunicación coreano lanzó una nota donde aseguraba que la canción "Seven" de Jungkook había tomado prestada una parte de “Time of mask” de Fin.K.L., por lo que en redes sociales comenzaron a acusar al maknae de BTS de plagio.

Ante esto, la empresa del "Golden Maknae" ha negado dichos señalamientos, pero el compositor de "Time of mask", Yang Joon Young, presentó una solicitud para comprobar que realmente no exista un similitud entre ambas canciones. Por otro lado, el ARMY ha defendido a Jungkook y esperan que muy pronto se resuelva este asunto.

(Créditos: Facebook / BIG HIT)

