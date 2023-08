Mía Rubín presume el vestido entallado para salir de fiesta y lucir juvenil: FOTO

El pasado fin de semana Mía Rubín se robó todos los reflectores al dar con el look perfecto para mantener ese estilo juvenil que todas quieren antes de los 20 años, pero que también resulta perfecto para salir de fiesta y lucirse como una verdadera diosa sin importar si se va a un bar, un antro o una reunión con amigas. Al menos así lo demostró la cantante, quien además dejó ver que su outfit es tan preciso y atemporal que se puede llevar hasta para una cena.

Frente al espejo, Mía Rubín revienta la red con ajustado minivestido negro

Por medio de sus historias de Instagram, la hija de Andrea Legarreta compartió una selfie junto a una de sus amigas y aunque ambas derrocharon glamur, fue la cantante quien se coronó como una verdadera fashionista al apostar por un vestido negro entallado que es perfecto para resaltar la figura. Cabe destacar que este color al ser tan sobrio y elegante, es perfecto para usar sin importar la edad o la ocasión.

Mía Rubín derrocha glamur con este outfit de fiesta. (Foto: IG @miarubinlega)

Sin embargo, Mía Rubín dejó en claro que hay detalles que no se deben de descuidar para lucir juvenil y muy trendy; uno de los más importantes es apostar por el estilo mini para jugar con un estilo más relajado y moderno. Por otro lado, lo entallado complementa a la perfección un escote strapless que deja los brazos y los hombros al descubierto, ademas que favorece una figura alargada y estilizada.

De acuerdo con su foto, otro detalle que no se debe de perder de vista, especialmente si se habla de un atuendo para salir de fiesta o con amigas es cautivar con un escote profundo en la espalda con el cual llevar el estilo al siguiente nivel y convertirse en la mejor vestida. Finalmente, para lograr marcar tendencia y terminar de ser considerada como una fashion icon, la famosa apostó por unas botas altas que son el must have del otoño, una temporada a la que muchas famosas ya se están sumando.

Esta no es la primera vez que Mía Rubín derrocha estilo con un look de minivestido negro y según sus combinaciones para mantener la fiebre de lo aesthetic que no deja de causar furor en el estilo juvenil, otras apuestas como chamarras de cuero pueden llevar al máximo nivel los outfits.