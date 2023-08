Desde el piso, Yanet García revienta la red con FOTO en topless

El nombre de Yanet García se volvió tendencia en las últimas horas por una reciente publicación de la influencer y modelo de OnlyFans, pues para la ocasión puso en jaque las reglas de Instagram al compartir una foto en topless con la que rompió el Internet y la llevó a recibir cientos de halagos por parte de sus seguidores. De esta forma, la famosa demostró por qué es considerada como la reina de la plataforma y la mujer más glamurosa, pues además de su atrevimiento llamó la atención por lucir radiante.

Yanet García paraliza la red al posar desde el piso y de la forma más arriesgada

A través de la plataforma de Meta, antes Facebook, la también conocida como "Chica del Clima" por su paso por el programa de "Hoy" causó furor por compartir una arriesgada foto en la que se le ve posando desde el piso para presumir su belleza, pero también para acaparar todos los reflectores por dejar poco a la imaginación. La razón es que aunque la modelo llevaba un delicado body de encaje, realizó un topless en el que usó sus manos para no enseñar de más y no terminar censurada por la red social.

En la imagen se observa a Yanet García recostada en el piso, con el torso cubierto con sus manos, además que su rostro lo mantiene inclinado para dejar ver un perfil delicado y extra femenino. Asimismo, jugó con su melena al dejarla libre para lucir aún más chic, algo que se complementó con su look perfecto para ese toque de feminidad.

Su publicación causó revuelo en la red. (Foto: IG @iamyanetgarcia)

Como era de esperarse, su foto recibió miles de me gustas y halagos por parte de sus fans, quiene la vieron más auténtica que nunca y que ella misma reconoció al dejar en la descripción un "ME". Por su parte, sus más de 15 millones de seguidores le dejaron comentarios como "la mujer más hermosa del mundo y ni siquiera está cerca", "hermosa", "diosa", "guapa" y "preciosa como siempre".

Esta no es la primera vez que Yanet García revienta la red con sus publicaciones, pues en más de una ocasión ha dejado en claro que sabe cómo lucirse como toda una diva, ya sea con looks elegantes con minishort y blazer, con trajes de baño completos o de dos piezas, además de la lencería más sensual y en tendencia. Por supuesto, los comentarios positivos siempre salen a relucir, mientras que la famosa no pierde la oportunidad de presumir los resultados del gym.

¿Cuántos años tiene Yanet García?

Yanet García es una reconocida modelo, actriz, influencer y presentadora que entre el mundo del espectáculo mexicano se ganó el apodo de "La Chica del Clima"; nació el 15 de noviembre de 1990, es decir, que actualmente tiene 32 años. Aunque su participación en la televisión ya no es frecuente, se ha dedicado a crear contenido exclusivo para adultos a través de redes sociales y otras plataformas como OnlyFans; asimismo, comparte sus secretos como coach fitness.