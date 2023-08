Cynthia Rodríguez revela la fecha de nacimiento de León, el hijo que espera con Carlos Rivera: "ya tenemos la maleta hecha"

Uno de los bebés más esperados de la farándula mexicana, es sin duda alguna León, el hijo de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, quien por cierto ya no tarda en nacer, pues la exconductora de Venga La Alegría recientemente reveló la fecha en la que podrá tener a su hijo entre sus brazos.

Sin duda alguna, León es un bebé muy deseado por sus famosos padres, por lo que cada que pueden comparten algunos detalles del avanzado embarazo de Cynthia Rodríguez, sin embargo, fanáticos, amigos y familiares están al pendiente del próximo nacimiento del bebé pues aseguran “puede ser en cualquier momento”.

¿Cuándo nace León, el hijo de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera?

Fue a través de sus redes sociales en donde la exconductora de Venga la Alegría hizo una dinámica con sus seguidores con quienes tiene mucha interacción y comunicación, dicha actividad consistió en que sus fanáticos le hacían algunas preguntas y ella con total sinceridad respondió.

Debido a lo anterior es que uno de sus seguidores cuestionó sobre cuándo es la fecha exacta del nacimiento de León, pues desean saber antes que nadie sobre la llegada de su primogénito.

Ante esto, Cynthia Rodríguez aseguró que si bien, no tiene la fecha exacta del nacimiento de su hijo pues desea que sea por parto natural, su doctor de cabecera le dió una fecha probable y esta es antes del 15 de agosto, por lo que ya no falta mucho para que los ex académicos tengan a León entre sus brazos.

“Antes del 15 de agosto, ¿qué día dicen, haber quién le atina?”, dijo Cynthia Rodríguez

Otro de sus seguidores cuestionó a la también cantante sobre si es que ya tiene lista la maleta que se llevará al hospital ahora que nazca León, a lo que Cynthia aseguró que ya tiene casi todo listo.

Y es que de acuerdo con la bella futura mamá, lo único que le hace falta para que la maleta de León este lista es comprar un gorrito de bebé de color amarillo, por lo que seguramente la primera vestimenta del primogenito de Carlos Rivera será de este color.

Además, Cynthia Rodríguez reveló que estos días se ha quedado en casa de sus papás ya que no puede quedarse sola, pues en cualquier momento nace el pequeño León, pues cabe mencionar que Carlos Rivera aún se encuentra de gira en Europa.

