JLo derrocha belleza y elegancia en un coqueto bikini rojo: FOTO

Una de las mujeres más importantes en el mundo de la farándula y empresarial es sin duda alguna JLo, quien con una larga y aplaudida trayectoria, además de un carisma inigualable se ha ganado el cariño del público; sin embargo, no es lo único por lo que es reconocida, ya que también es considerada como el referente más icónico de moda y de belleza. Sin importar la ocasión, siempre se luce con los mejores looks, aunque fue este verano cuando más sensación causó por sus acertados outfits en bikini.

En su última aparición en redes sociales, la Diva del Bronx impuso moda para mujeres de más de 50 años al llevar un coqueto bikini en color rojo con el que no sólo se lució poderosa y femenina, sino también al último grito de la moda y con un estilo juvenil y moderno en el que también llama la atención una imagen repleta de elegancia. Como era de esperarse, su sesión de fotos causó revuelo en la red y sus fans la llenaron de halagos.

FOTO: Jennifer López se luce en un bikini rojo y recupera la imagen chic

A través de su cuenta oficial de Instagram, JLo compartió una serie de fotos para recordar lo divertido que ha sido su verano y si algo causó sensación en el mundo del espectáculo fue su look en el que apostó por un traje de baño de dos piezas con el que se sumó a la fiebre de las prendas diminutas y que varias famosas han lucido en las últimas semanas. De acuerdo con la intérprete de "On the floor", lo ideal es llevar el top en el corte clásico y triangular con un panty de tiro bajo para lucir un abdomen de acero y vientre plano.

Este es el look con el que se robó todas las miradas. (Foto: IG @jlo)

Con esta cátedra de moda, la protagonista de "Una boda explosiva" no sólo demostró que las mujeres de más de 50 años también pueden llevar un estilo coqueto y moderno, sino que los accesorios son piezas clave e indispensables para siempre llevar el outfit al siguiente nivel. Para la ocasión no sólo apostó por un bikini rojo pasión, sino también por una capa azul con estampado de rosas, un sombrero de plama, un bolso de mano y sandalias planas con las que mantuvo la comodidad sin perder el glamur.

JLo tiene los bikinis ideales para robarse todas las miradas

En más de una ocasión, JLo ha dado lecciones de moda e incluso impuesto tendencia con sus looks playeros más chics y los trajes de baño son un must have del clóset, ya sea con diseños entallados y de una sola pieza o con bikinis como el que llevó en los últimos días; sin embargo, en su publicación de Instagram la cantante dio muestra de que el rojo no es el único color para llevar en esta época de calor y vacaciones.

En su lugar, la actriz y esposa de Ben Affleck también apostó por un sensual bikini blanco con el que derrochó belleza y elegancia, además que demostró que el color es perfecto para resaltar un bronceado perfecto y presumir la figura. Aunque un detalle que no puede pasar inadvertido es que apostó por una bandana en el cabello para darle un toque de color al outfit; mientras que unos lentes de sol ayudaron a conseguir una imagen glamurosa.

JLo disfruta del verano con los bikinis más icónicos. (Foto: IG @jlo)???