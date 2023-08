Divorcio de Britney Spears: mientras su ex exige manutención, la cantante envía contundente mensaje a sus fans

Britney Spears por fin rompió el silencio y confirmó que se está divorciando de Sam Asghari, con el que se casó apenas en 2022. La cantante publicó un video que complementó con un mensaje en sus redes sociales en el que dio a conocer sus sentimientos ante esta situación. A la par, su aún esposo le está exigiendo a la intérprete de "Baby One More Time" una manutención y el pago de sus abogados que llevaran su caso ante la corte.

Sam Asghari le exige una manutención a Britney Spears

De acuerdo a medios internacionales, el modelo de 29 años presentó el pasado miércoles la petición para disolver su matrimonio ante el corte del condado de Los Ángeles, California. Según los documentos que presentó Hesam Asghari, nombre real del también actor, la pareja se separó desde el 28 de julio y argumentó diferencias irreconciliables como la razón por la que terminó con la artista, la cual fue su esposa por tan sólo 14 meses.

Britney Spears y Sam Asghari estuvieron casados por 14 meses IG @britneyspears

Asimismo, en el escrito también se especifica que Asghari desea obtener apoyo financiero de la artista, de 41 años, aunque le impide obtener algo de él. De igual forma, el modelo y actor busca que Spears pague por los abogados que los representarán durante el proceso de divorcio. En tanto, en la solicitud se señala que aún no se ha determinado el valor de los activos de Spears y Asghari, y los que poseen conjuntamente, por lo que podría obtener más bienes de la intérprete de "Toxic".

"Nunca se ha dirigido ninguna intención negativa hacia ella y nunca se hará. Sam siempre la ha apoyado y siempre la apoyará", dijo el jueves por la tarde el representante del aún marido de Britney, Brandon Cohen, quien salió en defensa del actor después de que en redes sociales muchos fanáticos comenzaran a decir que se quiere aprovechas de ella.

Britney Spears rompe el silencio sobre su divorcio

Por su parte, Britney Spears por fin rompió el silencio y habló sobre su divorcio de Asghari. En su cuenta de Instagram, la cantante publicó un video de sus clásicos bailes, sin embargo, en el texto se refirió al término de su relación con el que aún es su esposo. Aunque no dio detalles acerca de su separación, admitió que en estos momentos no está bien, pero se muestra fuerte ante el público.

Britney Spears admitió que se siente mal tras su separación IG @britneyspears

"Como todo el mundo sabe, Hesham y yo ya no estamos juntos... 6 años es mucho tiempo para estar con alguien así que estoy un poco sorprendido pero... ¡¡¡No estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie!!! ¡Pero, no podía soportar más el dolor, honestamente!!, destacó la cantante, quién en el mismo texto agradeció a sus amigos las muestras de cariño que le han enviado por su reciente ruptura.

"¡¡¡He estado jugando al fuerte durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos sabemos eso!!! ¡Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero alguna razón por la que siempre he tenido que ocultar mis debilidades!", indicó la cantante, que también mencionó a su padre James Parnell Spears, el cual la controló con una tutela por casi 13 años.

"¡¡¡Si no fuera el fuerte soldado de mi padre, me mandarían a lugares para que los médicos me arreglaran!!! ¡Pero eso es cuando más necesitaba a la familia! Se supone que debes ser amado incondicionalmente... ¡No bajo condiciones! ¡Así que seré lo más fuerte que pueda y haré lo mejor que pueda! ¡Y en realidad me va bastante maldita bien!", concluyó su mensaje Britney Spears.