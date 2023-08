Lana del Rey ofrece noche melancólica en el Foro Sol

Tras siete años de ausencia la cantautora estadounidense, Lana del Rey, ofreció el primero de dos conciertos que tiene pactados en el Foro Sol, de la CDMX, inundando de melancolía el recinto.

La cantante quien recientemente se presentó en Glastonbury apareció en el escenario luciendo un vestido de novia con un velo largo. Y como lo ha hecho durante su gira mundial abrió el concierto con A&W.

El lugar estuvo lleno mientras que los seguidores de Lana no dejaban de festejar cada movimiento de la cantante, quien en varias ocasiones interactuó con las 65 mil personas que se dieron cita la noche de este martes en el lugar.

La locura se apoderó de la gente cuando se escucharon los acordes de Young & Beautiful, tema grabado para la banda sonora de la película El Gran Gatsby, y que se convirtió en un solo coro.

La icónica voz de Lana deleitó a sus fans con el tema Bartender, una canción lanzada en 2019 y que viene incluida en su disco de estudio Norman Fucking Rockwell. Como octavo tema en la noche llegó Ride, perteneciente a su EP Paradise, lanzado en 2012. La canción fue escrita por Lana Del Rey y Justin Parker.

En varias ocasiones el lugar se iluminó con las luces de los celulares de los asistentes quienes le pusieron ese toque romántico a la nostálgica noche que ofreció la intérprete de The Grants. A la mitad de la velada, la intérprete se bajó del escenario y se tomó fotos con los afortunados que estaban en las primeras filas.

Cabe señalar que la cantante causó un gran revuelo desde que anunció que su gira pisaría México y por eso los boletos se terminaron en horas, además desde el domingo sus más fieles seguidores acamparon afuera del Foro Sol para tener un buen lugar.

Entre los éxitos que se escucharon en la noche estuvieron Blue Jeans, Norman Fucking Rockwell, Arcadia, Ultraviolence y Cherry.

Para la recta final del concierto se escuchó el tema Summertime Sadness, uno de los más esperados de la noche al igual que Video Games y Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd.

POR NAYELY RAMÍREZ

