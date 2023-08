Eiza González: 3 mini vestidos ajustados de temporada con los que sacudió Instagram

Pese a la controversia que la rodeó por sus vacaciones junto al piloto Lewis Hamilton -supuesto novio de Shakira-, la actriz Eiza González deslumbró en su visita a la playa con reveladores minivestidos con los que dio cátedra de elegancia y sensualidad al tratarse de diseños que le permitieron presumir su envidiable figura y bronceado prefecto resultado de unos días de descanso en paradisiacos destinos.

El verano está a punto de terminar luego del derroche de glamour que protagonizaron celebridades en redes sociales al compartir atuendos con los que inspiraron a sus fanáticos. Aunque algunos han mantenido los detalles alejados de los reflectores, una vez en la recta final de las vacaciones han decidido destapar más de su verano y así ocurrió con Eiza González que compartió postales inéditas de sus looks.

Minivestido de Eiza González con escote profundo en la espalda. Foto: IG @eizagonzalez

Minivestidos de Eiza González en Instagram

El negro es uno de los colores que no puede faltar en cualquier guardarropa, pues aunque algunos lo consideran “triste” y “apagado” para usarse en los looks la realidad es que tiene grandes ventajas y eso es algo que conoce la actriz mexicana a la perfección. Por ello, durante el verano lucio minivestidos con los que aclaró las miradas mientras presumió su escultural figura.

Muestra de ello el vestido negro con olanes en la parte baja de la falda, algo que resulta favorable al aportar volumen a esta parte del cuerpo. En su diseño también lleva detalles ondulados que van de las mangas a la rodillas, lo que brinda aún más sensualidad a su revelador atuendo. La estrella de su vestido está en el escote profundo de la espalda al que añadió un toque romántico con zapatillas abiertas de flores.

Eiza González con elegante minivestido negro. Foto: IG @eizagonzalez

Look estilo retro de Eiza González, ¿cuál es su edad?

El look favorito de los fanáticos de Eiza González es aquel con el que se sumó a la tendencia Y2K que trae de vuelta elementos de los 2000. El atuendo consta de una minifalda con transparencias estilo colegiala que tiene un delicado moño en el centro de la cintura, así como un elegante estampado a cuadros en tonos café y negro. Lo complementó con un ajustado body a juego una pequeña bolsa nude clásica.

Los tonos café, dorado, naranja, nude y blanco son ideales para cualquier look de verano ya que aportan elegancia, además de que son el mejor aliado para quienes desean resaltar su bronceado al darle mayor protagonismo a los destellos naturales de la piel. También son el primer acercamiento al otoño al ser uno de los colores de la temporada junto al rojo, azul y verde.

Eiza González con minifalda de transparencias estilo retro. Foto: IG @eizagonzalez

