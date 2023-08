VIDEO: Laura G confiesa lo duro que fue su primer día fuera de "Venga La Alegría" y alejada de su esposo

Los cambios en “Venga la Alegría” siguen generando polémica entre los fanáticos del programa, quienes han lamentado la salida de Laura G luego de cuatro años y esta vez fue la conductora la que rompió el silencio al dar detalles de su duro que fue abandonar el matutino mientas estaba alejada de su esposo, Nazareno Pérez, por un viaje que emprendió en su país natal.

El pasado 28 de julio, Laura G sorprendió al público del programa anunciando su salida, lo que despertó aún más rumores sobre conflictos con sus compañeros. Pese a ello, la conductora se despidió entre lágrimas agradeciendo el apoyo de su familia y seguidores, quienes siguen de cerca sus pasos y nuevos proyectos que, ha dejado ver en redes sociales, podrían estar lejos de la televisión para incorporarse de nuevo en radio.

Laura G habla de lo difícil que ha sido su salida de VLA. Foto: IG @lauragii

A través de sus historias en Instagram, Laura G relató que a tan sólo unos días de decir adiós al matutino su esposo emprendió un viaje en motocicleta por el que permanecieron alejados mientras pasaba por el complicado momento: “Se fue el día que ya no fui a trabajar, él planeo mucho ese viaje. Me dijo: ‘¿Quieres que lo retrase para ver cómo te sientes?’, y yo: ‘Voy a estar perfecta’, no lo puedo creer han pasado dos semanas”.

Aunque se ha mostrado optimista, una de sus publicaciones revelaría que está pasando por momentos difíciles: “Sentía una enorme necesidad de venir a Monterrey, cómo si tuviera que venir a recoger pedacitos míos o recodar muchas cosas que con las prisas había olvidado y, de pasada, que L&L conocieran más mi casa y viajarán conmigo un poco al pasado”.

Laura G abandona ente lágrimas VLA

La conductora dijo adiós a sus compañeros y el público entre lágrimas mientras recordó algunos de sus mejores momentos en los cuarto años que estuvo frente a la pantalla; sin embargo, fue a través de sus redes sociales que más tarde reveló el verdadero motivo de su salida añadiendo que por un tiempo podría alejarse de la farándula para dedicar tiempo a su familia.

Laura G revela el motivo por el que deja VLA. Foto: IG @lauragii

“Estoy en un momento de mi vida en el que mis hijos están creciendo y no me quiero perder absolutamente nada de ellos quiero gozar a mi familia. La verdad es que me cuesta mucho trabajo pedir permisos en el área laboral. Llevo desde los 13 años ininterrumpidos trabajando en la tele y es algo que amo”, indicó.

Añadió: “Claro que estoy renunciando de un horario y sueldo cómodo, me estoy arriesgando con mi empresa. Estoy temblando de miedo y hay veces que hay que decir ‘no’. No sé si me vaya a arrepentir, pero nunca sabré que hay detrás de eso, si no me arriesgo”.

