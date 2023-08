Sacó los prohibidos: captan a Karol Sevilla perreando y divirtiéndose en un antro | VIDEO

La conocida actriz Karol Sevilla se ha vuelto tendencia entre sus fans ya que a pesar de que se encuentra en Perú trabajando, sus actividades laborales no le han impedido conocer el hermoso país y mucho menos salir a divertirse; es así como una cámara la capto en un antro ubicado en Lima, Perú mientras, en medio de la música y los aplausos, decidió pasar al centro de la pista para demostrar sus habilidades de perreo y dejar a todos los asistentes de la fiesta impactados con sus movimientos.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en TikTok y en ellas se le puede ver soltando un grito de emoción mientras un círculo de personas se forma alrededor de la pista de baile, de un momento a otro, Karol deja su lugar como espectadora y corre hacia el centro para sacar sus pasos más seductores mientras los demás aplauden y gritan por su gran ritmo, después de demostrar su perreo hasta el suelo, la actriz choca las manos con su compañero de baile para salir de la pista riendo a carcajadas.

La actriz demostró ser una gran perreadora.

Fotografía: Instagram/@karolsevillaofc

¿Karol Sevilla y Emilio Osorio todavía tienen una relación sentimental?

Después de que este clip se viralizó, muchas personas han cuestionado su actitud ya que este video fue grabado antes de que se anunciara la eliminación de Emilio Osorio del reallity La Casa de los Famosos México y dado que ambos actores habían anunciado estar en una relación de pareja, los fans afirman que no les parece justo que ella no haya mostrado ninguna reacción ante este hecho.

Así mismo, Emilio afirmó que, tras su salida de La Casa de los Famosos, no sabe si aún se encuentra en una relación con Karol o ya está soltero. Fue en una entrevista donde cuestionó a su equipo sobre esta relación ya que realmente no estaba seguro de si podía hablar de ella o mejor no y aunque en cámara se mostró visiblemente afectado por esta duda, después de tan sólo unos segundos pudo recobrarse y continuar con la plática.

Los fans se han mostrado indignados ante este acotecimiento.

Fotografía: Instagram/@emilio.marcos/@karolsevillaofc

Y es que después de la gala y en compañía de Cecilia Galeano y Mauricio Garza, los presentadores indagaron sobre las personas cercanas que lo habían respaldado durante su participación en La Casa de los Famosos México, lo que inevitablemente llevó a la cuestión de su noviazgo con Karol Sevilla. Sin embargo, Emilio soltó una declaración en tono de broma que dejó a los fanáticos inquietos.

"¿Ya no sé si puedo hablar...? ¿Sigo siendo soltero?", preguntó entre risas a su equipo, aunque su comentario fue interrumpido por Cecilia Galeano, quien enfatizó que no era necesario abordar ese tema ni adelantarse y después de unos momentos, Emilio retomó la palabra con una expresión más seria, lo que generó cierta preocupación entre algunos seguidores en las redes sociales.

Cabe señalar que durante los más de 70 días en los que Emilio estuvo en La Casa de los Famosos México, no se observó la presencia de Karol Sevilla en las cercanías de la residencia brindando ánimos ni tampoco compartiendo mensajes de apoyo en sus redes sociales. No obstante, en varias ocasiones utilizó su cuenta de TikTok para publicar videos en los que realizaba el gesto característico del Team Infierno.

La cantante causó furor entre sus fans debido a esta supuesta señal oculta.

Fotografía: TikTok/@karolsevillaokay

Aunque muchos se han mostrado indignados por esta situación, algunos de sus fans han afirmado que este silencio por parte de Karol se debe a que ambos trabajan en diferentes televisoras, por lo que prefieren mantener sus proyectos por separado y eso no significa que hayan roto su relación.

