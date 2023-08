Yahritza vuelve a la controversia: se filtran imágenes de un supuesto cambio de look de la cantante

Yahritza Martínez acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que en redes sociales circula un video en el que mostró que se sometió a un impactante cambio de imagen y el resultado fue simplemente asombroso por lo que la vocalista de “Yahritza y su Esencia” se llevó cientos de halagos, sin embargo, esto no la salvó de la polémica pues aseguran que solo lo hizo para intentar que se olviden los comentarios negativos que hizo sobre la comida mexicana.

Este video de la transformación de Yahritza Martínez fue difundido a través de TikTok y en un primer momento la cantante aparece usando una chamarra deportiva con capucha y una blusa basic, además, se le puede ver con el cabello suelto y aunque no mira a la cámara se acerca para estornudar y ese momento fue aprovechado para hacer una transición y fue aquí donde apareció completamente cambiada pues estaba usando un elegante vestido de noche de tirantes, además, estaba usando maquillaje y joyería, lo cual no es habitual en ella y también estaba usando un peinado que le quedó a la perfección pues no la hizo perder su estilo.

Como era de esperarse, el cambio de look de Yahritza causó un gran furor en redes sociales y la joven cantante se llevó cientos de halagos por su arrolladora belleza, sin embargo, esto no fue suficiente para que se olvidará la polémica en la que está envuelta por lo que también recibió críticas y otros comentarios en los que se aseguraba que ni cambiando su apariencia los mexicanos olvidarían los desplantes que hizo,

Cabe mencionar que, se desconoce si este video de Yahritza es reciente o si fue realizado antes de la polémica en la que se encuentra involucrada, sin embargo, esto no ha evitado que los halagos y las críticas se detengan.

Yahritza Martínez dejó boquiabierto a más de uno con su cambio de look. Foto: TikTok: katlamamichula

¿Cuál es la polémica de Yahritza y su Esencia?

Desde hace un par de semanas atrás, los integrantes de Yahritza y su Esencia se encuentran en medio de una gran polémica tras haber realizado una serie de comentarios negativos sobre la comida mexicana, lo cual, los convirtió en blanco de fuertes críticas y debido a que el tema sigue dando mucho de qué hablar, en esta ocasión haremos un recuento de esta controversia que bien podría titularse crónica de una cancelación anunciada.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que fue Armando Martínez o Mando, como lo llaman sus hermanos cariñosamente, el primero en hablar sobre la comida mexicana durante la entrevista que desató la polémica y en aquella ocasión el joven aseguró que lo que no le gustaba de México era la comida pues consideraba que “no tenía sazón” y aseguró que en su natal Washington la comida era mucho mejor pues le dan un sabor que “sí pica y sabe bueno”, mientras que su hermano Jairo remató señalando que el refresco no es tan bueno en el país y que él prefiere comer solo “chicken” pues es muy delicado en cuestiones de comida y por si fuera poco, Yahritza aseguró que le parecía desagradable el intenso ruido de la Ciudad de México.

Cabe mencionar que, aunque esta entrevista fue realizada a principios del 2023 fue hace apenas hace un par de semanas atrás cuando volvió a tomar fuerza precisamente por estos comentarios negativos sobre la comida mexicana, lo cual ofendió a millones de personas, quienes aseguraron que les harían tener el mismo destino que Tiziano Ferro o Ángela Aguilar, por lo que su cancelación se puso en marcha.

Ante su inminente cancelación, los integrantes Yahritza y su Esencia se vieron obligados a salir a ofrecer disculpas por sus controversiales palaras vertidas durante la referida entrevista y aseguraron que no tenían la intención de ofender a nadie y aseveraron que se sienten sumamente orgullosos de que por sus venas corra sangre mexicana, además, dijeron sentirse apenados pues reconocieron que sus palabras estuvieron fuera de lugar y pidieron el apoyo del público esperando acabar con toda la polémica, sin embargo, su estrategia no les funcionó.

Tras el video de Yahritza y Jairo ofreciendo disculpas, la polémica se encendió aún más pues se difundió un video en redes sociales donde la joven cantante fue grabada en un puesto de tacos callejero y hace unos gestos de evidente desagrado cuando le dan su refresco en una bolsa de plástico, lo cual, nuevamente la puso en el ojo del huracán y a partir de ello los números de la agrupación en redes sociales de desplomaron y tan solo en Instagram se calcula que perdieron alrededor de cinco millones de seguidores.

Durante los últimos días, Yahritza y su hermano Jairo han tratado de mantener un perfil bajo, sin embargo, su hermano Armando confrontó a sus detractores durante una transmisión en vivo y pidió que no le hablen de humildad y que no emitan juicios en su contra pues no lo conocen realmente, además, se burló de sus haters al asegurar que con su campaña de odio lo único que hacen es aumentar su popularidad.

Por ahora, los integrantes de Yahritza y su Esencia tienen programado el lanzamiento de una nueva canción con la Banda MS para el viernes 11 de agosto, con lo cual, pretenden seguir su carrera de manera normal, sin embargo, en redes sociales han pedido no apoyar su nuevo sencillo y solo será cuestión de tiempo para saber si los jóvenes originarios de Washington son perdonados por el público mexicano o no.