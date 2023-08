Otra ruptura, Poncho Herrera y Ana de la Reguera habrían terminado su relación

En lo que va de este año varias parejas del espectáculo han terminado por diferentes motivos, y al parecer esta lista se sigue alargando, pues ahora se reportó que Alfonso Herrera y Ana de la Reguera habrían decidido romper su relación después de una temporada de estar juntos. La noticia ha sorprendido a sus fans, ya que no hace mucho habían admitido que se encontraban saliendo y se dejaban ver muy enamorados.

¿Por qué terminaron Poncho Herrera y Ana de la Reguera?

Este miércoles 9 de agosto, la revista TvNotas publicó una entrevista con una persona cercana al exintegrante de RBD quien aseguró que los actores ya habían terminado su relación después de poco más de un año. La fuente explicó que si bien no había mucha diferencia de edad entre las celebridades, sí fue uno de los factores que influyó para que se alejaran, además, destacó que también el machismo del protagonista de "El baile de los 41" fue determinante para que concluyera el noviazgo.

Comenzaron a salir después de trabajar en "¡Qué viva México!" IG @adelareguera

“Ya no están juntos. Su relación terminó y decidieron seguir sus caminos por separado. (...) La relación se desgastó. Aunque la diferencia de edades no es mucha, sí influyó. Ana es una mujer madura que sabe lo que quiere. Poncho es inmaduro y celoso. Su comportamiento deja mucho que desear”, destacó la supuestamente fuente a la revista de espectáculos a la que también le dio a conocer que el histrión de 39 años “cree que el mundo no lo merece”.

De acuerdo a diferentes medios, Ana y Poncho comenzaron a salir después de que trabajaron juntos en "¡Qué viva México!", de Luis Estrada; de hecho se especuló que la protagonista de "Nacho Libre" había sido la tercera en discordia en el matrimonio del exRBD y Diana Vázquez, de la que se separó tras 5 años de relación. Sin embargo, ambas celebridades se mantuvieron distantes ante los rumores y prefirieron seguir su relación alejados de las cámaras.

Después de un año de mantener su noviazgo en secreto, De la Reguera y Herrera fueron captados besándose en las calles de la Ciudad de México, lo que confirmó que estaban saliendo. Tras este suceso y con la promoción de la película en la que trabajaron, se les comenzó a ver juntos, pues llegaron a asistir a varias alfombras rojas de distintos eventos. Asimismo, publicaban en sus redes sociales algunas imágenes en las que dejaban ver que estaban en su mejor momento de la relación.

Los artistas han terminado su relación después de un año IG @quevivamexico_cabrones

Sin embargo, ahora se sabe que terminaron su relación después de poco más de un año debido, supuestamente, a la inmadurez y los celos de Poncho Herrera. Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha dicho algo al respecto, y posiblemente no se pronuncien debido a que no les gusta hablar de su vida privada ante los medios de comunicación, pues prefieren ser discretos y enfocarse solamente en su trabajo.