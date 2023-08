A ritmo de salsa Shakira conquista con revelador vestido rojo al cantar "Devórame otra vez"

No hay día que no tengamos una noticia de Shakira o de algún personaje referente a su entorno. Como la figura a nivel mundial que es, se relata cada paso que da sola o con sus hijos Milan y Sasha de la mano. De igual forma, se da a conocer cada paso, comentario o traspié que da Gerard Piqué, su ex pareja que recientemente se molestó porque le recordaron a la cantante en una de sus celebraciones.

Pero, más allá de esto, Shakira se mantiene por sí misma en los reflectores, ya sea en entregas de premios con discursos que revelan su inteligencia o en citas a escondidas con Lewis Hamilton, el multicampeón de la Fórmula Uno. Sea cual sea el caso, Shakira sabe lucir hermosa tal y como lo hizo notar recientemente en un videoclip donde dejó a todos con la boca abierta al usar un vestido rojo y cantar al ritmo de la salsa.

Shakira se luce en vestido rojo

Con 46 años de edad marcados en su acta de nacimiento, pero luciendo al menos 10 años más joven, Shakira volvió a dar cátedra de como aparecer frente a la cámara y dominarla con su mirada o el movimiento de su figura. En este último caso, la cantante nacida en Barranquilla supo muy bien qué outfit elegir para captar toda la atención.

Fue así como un vestido en color rojo se ciñó a cada borde de su piel con el fin de conquistar a todo aquel que viera ese videoclip. Con la salsa resonando al ritmo de "Devórame otra vez" y sus mejores pasos en este género, la artista latina más famosa del mundo dejó claro que ella es quien marca las tendencias.

La colombiana canta y encanta con la salsa

Al ritmo del éxito “Devórame otra vez”, Shakira realizó un especial dueto con Mr. Cheese, un divertido sandwich que intentó conquistar a Shakira y, en su osadía, terminó siendo pan comido para ella. Todo esto forma parte de la nueva campaña que la marca de papas fritas, Sabritas, ha implementado junto con la cantante para mostrar que unir un sandwich con papitas fritas es una excelente idea, algo que es de sobra conocido en la dieta de los mexicanos o del resto de muchos países latinos.

Denominada como la campaña de Food Pairing de Sabritas, tanto el sandwich virtual como Shakira interpretan una nueva versión del exitoso tema "Devórame otra vez", reconocido durante décadas en la voz del salsero Lalo Rodríguez.

“Desde que vi la campaña de Sabritas del año pasado, me parecieron muy graciosos los sándwiches cantores, así que disfruté formar parte de este comercial, con esta canción que siempre me ha encantado", expresó Shakira para la compañía.

Este videoclip de la campaña será visto en México y 6 países de Latinoamérica. Fue dirigido por el multipremiado director Watta Fernández; en el cual se destaca la fotografía de Rafa Lluck, autor y director de varios de los videoclips de la artista colombiana.

