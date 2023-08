Cardi B será investigada: fan presenta denuncia contra la cantante por lanzarle un micrófono

La cantante Cardi B estaría en problemas legales después de lanzar su micrófono a una persona del público durante una presentación, así lo daría a conocer el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, quienes destacaron que una mujer presentó una denuncia que presuntamente es en contra la rapera. A pesar de que las autoridades no dieron detalles el respecto del caso, dejaron ver que están investigado el caso.

Cardi B es investigada por lanzar un micrófono a una fan

Este lunes 31 de julio, las autoridades de la famosa ciudad ubicada en el estado de Nevada dieron a conocer por medio de un comunicado, que una persona que asistió al concierto de la intérprete de "WAP" presentó una queja debido a que recibió un golpe con un objeto que fue arrojado desde el escenario. Aunque no se revela que el reporte es contra la artista, de 30 años, se especula que podría ser ella, ya que dio la mima dirección del show.

"Según la víctima, ella asistió a un evento el 29 de julio de 2023, en una propiedad ubicada en la calle 3500 de Las Vegas Boulevard. Durante un concierto, fue golpeada por un objeto lanzado desde el escenario", especificó la persona agredida a la policía que ya empezó con la indagatoria. Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido ninguna detención ni citación, en contra la presunta agresora, que muchos aseguran que es Cardi.

El sábado, la rapera se encontraba dando un concierto en Las Vegas; la artista estaba interpretando sus mejores éxitos, cuando se acercó a la orilla del escenario una persona de la audiencia le arrojó lo que parece ser cerveza. En el video que se hizo viral en las redes sociales como Twitter y TikTok se observa como las gotas alcanzan a Cardi y la mojan, por lo que la estrella se queda incrédula, pero inmediatamente lanza el micrófono en dirección al lugar donde se encontraba la presunta agresora.

Como era de esperarse, las imágenes dieron mucho de qué hablar, ya que después se dio a conocer que previamente la cantante de "I Like It" habría solicitado al público que le aventara agua debido al intenso calor. Aunque muchos de sus fanáticos están de acuerdo con su forma de reaccionar, puesto que la fan le lanzó su bebida, otros la criticaron fuertemente porque consideran que no debió actuar de ese manera con los asistentes a sus conciertos.

La cantante no ha hablado sobre el tema IG @iamcardib

Esta no la primera vez que Cardi B se involucra en un incidente como este, pues tan sólo una noche antes, asistió a Drai's Beach Club en donde también se subió al escenario y le lanzó el micrófono al DJ porque supuestamente cortó sus canciones demasiado pronto. Mientras que a penas el año pasado golpeó a un fan con el mismo artefacto, cuando se quiso propasar con ella y tocarla de forma indebida.