ARMY se lanza contra Jungkook de BTS, lo acusan de copiar a Jimin y favoritismo

Recientemente, Jungkook de BTS ha sido atacado por sus propios fans en redes sociales debido a que creen que la empresa de la boyband tiene preferencia por él. Además, lo han acusado de copiar el concepto y estilo de su compañero Jimin, quien hace poco lanzó su material solista "FACE" y ha sido todo un éxito en las plataformas de streaming.

¿Por qué se lanzaron contra Jungkook?

A través de redes algunas ARMY aseguraron que Jungkook tiene un trato preferencial por parte de la empresa de BTS, la cual es conocida como Big Hit, pues mencionan que está recibiendo más promoción que los otros miembros que han lanzado discos en solitario. De hecho, afirmaron que solamente recibe más apoyo porque es más popular y más joven que los otros chicos de la banda de K-Pop.

"Como siempre, Big Hit solo apoya a quien cree que le dará más ganancias. En este caso, Jungkook", "¿Solo porque es el maknae lo apoyan? No entiendo, deberían apoyar a todos por igual" y "Para esa empresa Jungkook es todo y los demás no son parte", fueron algunos de los comentarios en la red.

Kookie debutará como solista este mes. (Créditos: Hybe)

¿Acusan a Jungkook de copiarle a Jimin?

Jungkook no solamente fue acusado de favoritismo, pues diversos ARMY señalaron al maknae de supuestamente copiar el concepto del disco "FACE" de Jimin para su primer material solista "SEVEN", puesto que algunas fotografías son muy parecidas entre sí. Sin embargo, algunas personas del fandom comentaron que estas acusaciones eran "absurdas", ya que ellos son amigos y en más de una ocasión han mencionado que se inspiran entre ellos.

"Si Jungkook quisiera 'copiar' o inspirarse en Jimin ¿qué habría de malo? Jungkook ama, respeta y admira a su hyung, ¿creen que Jimin se enojaría por algo como eso?", "Cada miembro de BTS tiene su estilo y aunque posiblemente haya o no parecido en los conceptos no es nada malo ya que entre los chicos no hay competencia y somos un solo fandom apoyando a 7 chicos juntos o por separado..." y "JK y Jimin tienen estilos muy similares. Cada uno con su toque especial", fueron algunas reacciones.

Jimin se volvió el artista K-Pop más escuchado en Spotify.(Créditos: Hybe)

¿ARMY apoya a Jungkook?

Sin embargo, algunas seguidoras de la agrupación defendieron al "Golden Maknae" y dijeron que no debían culpar al cantante de "Euphoria", pues al final él no es quien toma las decisiones sobre la promoción, ya que su trabajo es cantar, bailar y actuar en el escenario.

Jimin hizo su debut en solitario hace unas semanas. (Créditos: Hybe)

