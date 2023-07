ARMY arremete contra la actriz Han Soo He por aparecer junto a Jungkook de BTS

Los fans de BTS, quienes son llamados ARMY, dieron nuevamente de qué hablar en redes sociales tras atacar con comentarios groseros a la actriz surcoreana Han Soo Hee, pues a muchos no les pareció que sea ella quien protagonice el nuevo video del cantante Jungkook.

Aunque no todo el fandom ha atacado a la actriz, lo cierto es que quienes lo han hecho han dejado mensajes como: "Aléjate de él (Jungkook)", "Deja solo a Jungkook" o "Mantente alejada de Jungkook, él es para Jimin". Ante esto, quienes si la apoyan, han intentado desaparecer los malos comentarios con palabras bonitas para Soo Hee.

¿Por qué el ARMY ataca a Han Soo Hee?

La actriz y modelo de 28 años Soo Hee será quien protagonice el nuevo video musical de Jungkook de BTS, por lo que algunas personas del fandom de la boyband se mostraron molestas, ya que no están de acuerdo en que una mujer esté tan cerca de la estrella de K-Pop.

So Hee es modelo y actriz.(Créditos: IG/@xeesoxee)

Sin embargo, la intérprete es muy profesional y la relación que mantiene con Kookie solamente es profesional. De hecho, no es la primera vez que protagoniza un video musical, pues ha aparecido en: "Tell Me What to do" de la agrupación SHINee; "You&I " de MeloMance; "That Girl" de Jung Yong Hwa y "The Hardest Part" de Roy Kim.

Tiene 28 años y ha protagonizado diversos MV. (Créditos: IG/@xeesoxee)

Así fue como el ARMY arremetió contra Soo Hee

A través de su cuenta oficial de Instagram la actriz y modelo ha sido atacada por algunos fans del "Golden Maknae" debido a que ha estado muy cerca del cantante para las grabaciones de "Seven", su nuevo material. Hace unas semanas, ambos viajaron a Los Ángeles y llegaron juntos al aeropuerto de Incheon, Corea del Sur, así que esto desató una serie de rumores en redes sociales, pero al final se aclaró que llegaron al mismo tiempo por cuestiones laborales.

Se confirmó que trabajó con JK para "Seven". (Créditos: IG/@xeesoxee)

"Estás fea, JinKook es real", "Ni lo pienses, él no te hará caso" y "No lo busques, aléjate de Kookie", fueron otros más de los ataques del fandom en Instagram. Sin embargo, también hubo quienes mostraron amor y aprecio a la actriz. "Eres hermosa y talentosa, ya espero la colaboración" y "So Hee ignora a las fans tóxicas y sigue haciendo lo tuyo", fueron algunas de las palabras de apoyo.

