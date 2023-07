Polymarchs llena de música la CDMX y se niega a extinguirse

“La evolución la pone uno, claro el tiempo hace lo suyo, pero uno debe adaptarse si no se muere”, dice Apolinar Silva de la Barrera, quien fundó el sonido Polymarchs hace 48 años por su pasión a la música y de entretener con sus amigos.

Don Apolinar inició con un tocadiscos con su sobrino Tony Barrera, a quien veía como un hermano, como DJ principal, juntos hicieron que el sonido creciera en los 80 y 90, por eso el fallecimiento del DJ fue duro para él, porque además desempeñaba muchos otros papeles en el equipo, sin embargo con trabajo y esfuerzo, logró reclutar a más personas, para que este proyecto siguiera a flote.

La clave del éxito lo atribuye a la pasión que le pone al sonido, su vida entera se la dedica al proyecto, sólo lo descuido un tiempo cuando su esposa enfermó, en ese momento se dedicó a cuidarla, pero tras su fallecimiento, retomó su trabajo y aunque ahora hasta sus familiares le dicen que lo deje, él continúa llevando música disco clásica y actual a todas las regiones del país.

“Tenemos muchos años en la música disco, todos los sonidos que seguían nuestro formato se extinguieron, por la administración y por no evolucionar, por eso siento que el amor que se le pone a las cosas es fundamental, yo me resistí a morir, a extinguirme, porque dicen que esto no es negocio, pero para mí es una pasión”, afirmó.