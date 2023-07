Vanidad nivel: Kim Kardashian lleva a su maquillista y equipo de iluminación para sacar licencia de conducir

El clan Kardashian-Jenner es conocido en la farándula debido a su extravagante gusto por la moda por el que están dispuestas a hacer lo que sea, así lo han demostrado con polémicos atuendos que les han ganado críticas. Aunque esta vez la mayor de las hermanas llevó la vanidad a otro nivel, pues usó a su propio equipo de belleza e iluminación al tramite de su licencia de conducir para que pudiera obtener una fotografía perfecta.

Aunque las hermanas gozan de gran fama y éxito, esto no ha evitado que sean blanco de controversia y además de aquello que ha surgido por su vida personal también han sido blanco de críticas debido a su pasión por la moda. Y es que lo excéntrico en algunos de sus looks es inevitable en cada uno de los eventos en los que acaparan las miradas a su paso.

Kim Kardashian dispuesta a todo para lucir hermosa. Foto: IG @kimkardashian

La protagonista de “The Keeping Up with the Kardashians” es quien más ha dado de qué hablar, pues ha dejado ver que no teme hacer hasta lo imposible por lucir mejor que nunca y esto incluye costosos y dolorosos tratamientos de belleza, vestuarios que han puesto en riesgo su salud y una serie de prendas con un valor impactante.

Kim Kardashian hace de todo por foto perfecta

“Si me dijeras que tendría que comer cac* literalmente todos los días y así me mantendría joven, probablemente lo haría”, es la frase con la que la socialité puntualizó en que haría cualquier cosa por mantenerse hermosa. Algo que reafirmó en su reciente visita al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) en Estados Unidos, pues su acto logró enfurecer a otros ciudadanos.

A través de su reality show, la empresaria mostró que llevó a su propio equipo de maquillistas, peinadores, fotografía e iluminación con el objetivo de obtener una fotografía perfecta en su licencia de conducir. Ante las críticas, argumentó que se trataba de una imagen “muy importante” ya que la acompañará durante cinco años que tiene duración.

Kim Kardashian con su equipo de belleza para licencia de conducir. Foto: IG @reinaveneenosa

Kim Kardashian, incluso, gozó de privilegios que otros ciudadanos en aquel país no tienen al realizar el mismo trámite. Y es que pudo tener todo el departamento a su disposición para que las cámaras pudieran ingresar y eligió su fotografía para la licencia.